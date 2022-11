Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy MIÉRCOLES 9 de noviembre en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este sábado, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy MIÉRCOLES 9 de noviembre de 2022

Aries

Tendrás una experiencia de vida que podría mostrarte el rumbo de tu siguiente jugada. Entra en un curso de idiomas y trata de poner todo el empeño necesario para que puedas destacar en este ámbito. Hay que darse una segunda oportunidad. Y una tercera. Y todas las necesarias. Tu amor es firme, y el de tu pareja también.

TAURO

Tu equipo de trabajo depende de ti, no veas esto como un halago, por el contrario, estas en una zona donde no te permiten crecer, busca nuevas alternativas que te ayuden a tener un patrimonio más grande, a fin de cuentas eres un signo del zodiaco del elemento de tierra y la estabilidad es lo que mas persigues en la vida.

GÉMINIS

Tendrás un día con mucho movimiento al rededor de lo que pasará en tu vida de cara al cierre de año, los proyectos y los planes necesitan una fecha para volverse realidad, ten esto en mente y aplícalo. Los astros saben que vas hacia la cima y que no debes temer a este breve momento de desequilibrio. Sigue con el mismo esfuerzo, y todo encontrará su centro nuevamente.

CÁNCER

Se vienen tiempos de enfermedades y malestares provocadas por los cambios en el clima, trata de abrigarte y de tomar las precauciones para evitar contagiarte. Deja de culpar a los demás por las cosas que no han salido bien en los últimos días, no importa su nivel de responsabilidad: eres quién sabe qué es lo que la maquinaria necesita para funcionar al 100%. Las críticas salen sobrando.

LEO

Si esperas a que la vida te lo de todo, probablemente termines muy cansado, es mejor pones manos a la obra y trabajar por aquello que deseas con el alma, los horóscopos dicen que podrías tener muchas distracciones este miércoles 9 de noviembre pero, no puedes dejar que te desvíen del camino. Te has tomado algunas libertades con tu dieta. O es así como lo ves, pero cierto es que todo suma, y en este caso se trata de una gran suma negativa.

VIRGO

Estas en una etapa de tu vida en la que buscas certidumbre en tus relaciones pero de acuerdo con los horóscopos de este miércoles 9 de noviembre, pides algo que no es posible dar. Y, que, sin ir más lejos, no estás dispuesto a dar. Una transparencia total que no es sana ni te servirá de nada, que podría terminar por poner un punto final a una relación que no es del todo buena ni provechosa, consúltalo con la almohada.

LIBRA

No dudes de la palabra de tu pareja sobre este tema. Es del todo sincera y te dice la verdad. No tiene sentido que le interrogues, como si esperases que caiga en contradicciones. Eres un signo del zodiaco poderoso y justo, pocas veces te intimidas ante un desafío y la vida es lo que te pide, así que no dejes que tu llama ni tu intensidad para después pues, siempre será lo que te saque a flote de situaciones complicadas.

ESCORPIO

Hoy vas a enfrentarte a situaciones cotidianas que van a elevar tu estrés, debes reaccionar con calma y tener cuidado con todas las palabras que estas por pronunciar luego de un momento difícil, estas en tu mejor época del año pero, no debes tentar a la suerte, será mejor mantener ese carácter bajo control y mostrar tu mejor cara ante la adversidad.

SAGITARIO

Has estado algo desconectado de ti y de los tuyos, divagar y pensar demasiado las cosas nunca ha sido bueno para ti suelta eso y descansa pues, tanto estrés puede ponerte algo irritable y al ser un signo del zodiaco de fuego puedes quemar a alguien que quieres. No hace falta pedir disculpas por tu comportamiento, pero sí necesitas cambiar.

CAPRICORNIO

Tu eres y serás siempre tu mejor inversión, quiérete, mímate y no dejes que nadie te de menos de lo que mereces hoy miércoles 9 de noviembre. Cuida tu postura. Eres una persona de acción, que cree más en el hacer que en el pensar, pero en esa carrera contra el tiempo y los obstáculos, no estás tomando los recaudos necesarios para cuidar de ti mismo

ACUARIO

Si tienes dudas sobre lo que sientes por otra persona, es mejor que no des un paso en falso o podrías arrepentirte de una forma que no tenga vuelta atrás, es mejor hablar con la verdad para evitar que mas personas salgan lastimadas por ese corazón tan indomable que caracteriza a este signo del zodiaco.

PISCIS

Hoy pondrán a prueba tu paciencia, demuestra que eres fuerte y que pocas cosas pueden contigo. En el amor deberás conducirte con cuidado pues si bien es probable que las aguas hayan entrado a la nave, pero eso no significa que sea tiempo de declarar el naufragio y correr a los botes salvavidas.