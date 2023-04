Descubre lo que los astros te deparan para el día de mañana con el horóscopo de Mhoni Vidente de hoy, para este SÁBADO 1 de abril del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este SÁBADO, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy 1 de abril del 2023

Aries

En lo laboral llegan buenas noticias ya que los astros te mandan buenas energías para que puedas por foion concretar eso que tanto has deseado en tu vida profesional. Y en el amor, tee stás empezando a plantear la posibilidad de formalizar tu compromiso con tu pareja, debido a que has conectado bien con esta persona. Y lo mejor es que los astros se alinearán para que puedas proponerle esta decisión.

Tauro

Prepárate por que recibirás un mensaje de una persona de tu pasado con la que volverás a conectar. Y por otro lado, es momento de que reconozcas lo fuerte que eres ya que a pesar de las adversidades que la vida te ha puesto en el camino, las caídas y fracasos eres alguien que no se rinde, y que luchará hasta el final por alcanzar sus sueños. Así que aprovecha y reconoce tu valor como persona.

Géminis

Algo nuevo se aproxima hacia ti y el universo te da señales de esto, por lo que no debes preocuparte o asustarte. Y en tu trabajo el ambiente se pondrá un poco turbulento debido a la forma en la que te relaciones con tus compañeros, por lo que la mejor forma de lidiar con esta dificultad que se te presenta es que te concentres únicamente en tus asuntos y obligaciones.

Cáncer

Estás a punto de que tu visión del mundo cambie y con ello, tu posibilidad de conocer a nuevas personas aumentará, así que no le tengas miedo al cambio. Y en lo que respecta a tu salud, es momento de que te enfoques en buscar actividades físicas que te permitan ejercitarte en lo que pones a prueba tus habilidades físicas. De esta forma podrás gozar de un mayor bienestar.

Leo

Es muy probable que en estos días notes que entre todas las personas que te rodean y que te quieren mucho hay una con la que se podría dar algo especial, por lo que es una muy buena idea que se den una oportunidad por que podrían construir algo muy bueno juntos. Y a partir del mes de abril reflexionarás en que debes empezar a conocer gente nueva sobre todo, personas que te sumen y que no te resten.

Virgo

En estos momentos estás planteándote qué es lo que quieres obtener de tu futuro lo cual es un signo importante de madurez, ya que si bien en momentos te dejas llevar por las situaciones en las que la vida te pone, en estos momentos empezarás a aprovechar esta madurez que estás alcanzando para tomarte en serio varios ámbitos de tu vida, como las relaciones de pareja, el trabajo o la salud.

Libra

Luego de las penurias que habías pasado en tu vida laboral y que no te habían permitido desarrollarte como querías, los astros se están alineando a tu favor para por fin darte la oportunidad de crecimiento, y de ganar dinero lo que será muy bueno para tu vida personal y profesional. Y todo esto se debe además a que ahora ya cuentas con una actividad que te permitirá el crecimiento que tanto esperabas.

Escorpio

Con tu pareja las cosas van mejor que nunca y este día podría darse una situación especial entre ustedes, así que ponte atento a lo que pueda pasar y disfrútalo. Y no solamente con tu pareja las cosas irán bien ya que en general este será un buen día en el que podrás pasar una jornada increíble con tus seres queridos, ya sean familia o amigos con los cuales podrás tener una salida muy entretenuda o un viaje inolvidable.

Sagitario

Para que puedas disfrutar de este fin de semana sin preocupaciones lo mejor es que te enfoques en tus pendientes del trabajo para que puedas disfrutar de este día. Pero lo importante es que no olvides que a pesar de lo complicada que pueda ser la vida siempre debes tener presentes tus sueños ya que ellos te ayudarán a conseguir todo lo que quieres en tu vida.

Capricornio

Nunca demerites los logros que has alcanzado en lo profesional ya que es importante que tú mismo te brindes el reconocimiento por todo lo que has alcanzado. Y si no sientes que debas felicitarte piénsalo dos veces ya que en tu trabajo todo el esfuerzo que has puesto se está empezando a ver reflejado, sobre todo por las actividades que te encargaron hacer en esta semana, así que a disfrutar de tus logros.

Acuario

Se vienen cambios importantes en tu vida ya que en lo laboral tu situación no te está convenciendo y quizá sea momento de que empieces a pensar en un cambio de aires; pero este no es el único cambio que se puede avecinar ya que en lo amoroso tu relación está por pasar por una crisis debido a que has estado distraído por otros temas, por lo que es momento de que reflexiones si te ves en esa relación a futuro o no.

Piscis

Debes tener en cuenta que siempre hay una luz al final del camino por lo que tu signo del zodiaco comenzará a salir de esa oscuridad en la que se había hundido semanas atrás. Y este día recibirás la invitación de un amigo para realizar una actividad que tanto habías estado deseando llevar a cabo, no dejes pasar esta oportunidad ya que en los últimos días has dejado de convivir con las personas que tanto te quieren y aprecian.