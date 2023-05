Es momento de descubrir lo que los astros te deparan para el día de mañana con el horóscopo de Mhoni Vidente de hoy, para este SÁBADO 13 de MAYO del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este SÁBADO, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

El horóscopo de Mhoni Vidente de hoy, para este SÁBADO 13 de MAYO del 2023

Aries

Empezar a ahorrar en estos días será básico para tu futuro Aries, así que haz caso a los que los astros te recomiendan y empieza a tener tu guardadito. En temas de pareja estos días debes evitar confrontaciones ya que tu pareja ha cambiado su comportamiento lo que podría hacer que surjan conflictos entre ustedes, pero no te preocupes que ya pronto te explicará a qué se debió este cambio.

Tauro

Hoy como nunca debes mantener los pies en la tierra para alejar de ti esas ilusiones que de las que debes de despedirte por tu bien. En cuanto a las decisiones personales estás en un momento en el que tienes miedo de hacer una elección importante en tu vida, por lo que cuando se trata de este tipo de tomas de decisiones no debes dejar que nadie más decida por ti.

Géminis

El pedir ayuda no es sinónimo de debilidad, es importante que tengas esto en tu mente ya que en estos días sentirás la necesidad de acudir a alguien, sobre todo en temas de pareja. Y para enfrentar los problemas de tu día a día, nada como mantener una actitud optimista para que puedas reconectarte con el mundo y así, quienes te rodean sepan que siempre pueden echarte una mano.

Cáncer

Probablemente en estos días te hayan dado ganas de probar cosas nuevas pero los astros te aconsejan que te mantengas en la vieja escuela para evitar malas experiencias. Tu color de la suerte para este domingo será el rojo ya que este tono potencia tu aura ya que tus campos energéticos son muy fuertes, por lo que este color representa para ti las ganas de vivir y la pasión, así que no dejes de usarlo.

En el amor es importante que existan periodos de tiempo largos en los que todo lo que se brinde, se reciba de la misma forma para mantener un sano equilibrio. Y sobre esas pequeñas molestias que sufres últimamente, ya es momento de que dejes de depender de remedios caseros y de que acudas a un médico, para descartar cualquier posible mala noticia.

Sobre tu cuerpo y tu alimentación no te desesperes, ya que pronto verás los resultados que tanto has anhelado ya que has estado comprometido con tu bienestar. Y esto puede aplicar a toda tu vida ya que es tiempo de que voltees atrás y te des cuenta de todo lo que has logrado por tu parte, por lo que solo resta que tengas en mente que el tiempo te recompensará por todo lo que has luchado.

En estos momento atraviesas por una situación delicada en tu relación ya que tu otra mitad sospecha que le eres infiel, pero esto se debe a que no has sido claro con ella y no le has dicho lo importante que es para ti tener tu espacio personal, por lo que debes hacerle esta aclaración. Y sobre tus finanzas es momento de que estos días seas más responsable con ellas por que estás por pasar por unos baches económicos, por lo que deberás ser más estricto con tus gastos.

Los amigos siempre valdrán oro, sobre todo sus consejos por lo que será importante que hagas una salida con ellos, la cual te ayudará a aclarar tu mente en temas de lo laboral, lo que te permitirá tomar esas decisiones importantes que por tanto tiempo habías postergado. No olvides que tus amistades solo quieren verte feliz y siempre te apoyarán y aconsejarán para tu bien.

La vida en pareja siempre estará llena de retos y desafíos, sobre todo cuando se trata de apoyar a tu otra mitad lo cual siempre será sano para preservar una relación. En cuanto a tu actitud estos días has estado lleno de energías negativas debido a tu pesimismo, así que trata de cambiar tu perspectiva de la vida y de ver todo con más optimismo, para que solo las energías positivas lleguen a ti e iluminen tu camino.

Capricornio

Lo mejor para ti es que cuando puedas trates de salir al aire libre ya que el contacto con la naturaleza te ayudará a encontrar el alivio que necesitas al hacer que te reconectes con la naturaleza. De esta forma estarás cuidando de ti mismo y preocupándote por brindarte un bienestar que nadie más podrá ofrecerte.

Acuario

La vida real no es como en las telenovelas y por lo tanto, las relaciones jamás serán de color de rosa por lo que si quieres cuidar lo que has construido junto a tu pareja deberás esforzarte como nunca para preservar lo que tienen. Y si tienes problemas en el trabajo no olvides la importancia de tener amigos en esta área de tu vida ya que ellos podrán ayudarte a solucionar cualquier problema.

Piscis

Ser una persona más empática puede ser una cualidad que te ayude mucho en varios ámbitos de tu vida sobre todo cuando te rodeas de personas que no tiene cierta consideración hacia tu persona. En el amor procura no ser tan duro contigo mismo y abrirte para expresar tus sentimientos a tu pareja, esto puede darte ventaja para convertirte en una persona llena de mucho amor y cariño.