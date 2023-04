Descubre lo que los astros te deparan para el día de mañana con el horóscopo de Mhoni Vidente de hoy, para este SÁBADO 15 de abril del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este SÁBADO, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente de hoy, para este sábado 15 de abril del 2023

Aries

Estás en un momento de tu vida en el que debes dejar de lado los excesos de todo tipo para que tu cuerpo no resienta algún malestar. Y los astros deparan que este día tendrás nuevas conexiones con gente que acabas de conocer, por lo que debes ocupar tu energía en planear una salida con esos nuevos amigos o incluso, con tu pareja para que disfrutes de este día.

Tauro

Debes reflexionar esa idea que tienes en mente para que poco a poco puedas ir trabajando para hacerla realidad. Y en lo amoroso tanto tuu pareja como túdeben esforzarse en mejorar su comunicación con base en el amor y respeto, factores que pueden ayudarles a ambos a tener las pláticas incómodas que existen en una relación, pero que son necesarias para fortalecer lo que han construido.

Géminis

Este sábado será un muy buen día para que puedas dejar salir toda la empatía que hay en ti, ya que alguien necesita que le eches una mano. Y en lo profesional es importante que dejes de comparar tu trabajo con el de los demás ya que esto puede generarte un conflicto sobre tu rendimiento en tu empleo que puede llegar a desatar en tu interior un conflicto.

Cáncer

Mucha atención que este día recibirás una invitación para asistir a un compromiso personal, pero no debes dejar pasar esta oportunidad ya que en este compromiso se discutirán temas que pueden ayudar a tu desempeño profesional. Y en estos días tu signo sentirá la necesidad de ponerse en movimiento para buscar buevos horizontes laborales.

Leo

Mucha atención que os astros han vaticinado que existen muy pocas posibilidades de que las cosas de den con aquella persona con la que ya te habías hecho ilusiones ya que no son tan compatibles como pensabas. Pero no te desanimes que esto es por el bien de ambos; y si este día tus amigos te invitan a salir di que sí, ya que no te arrepentirás de tomar esta decisión.

Virgo

Este fin de semana debes aprovecharlo para salir y vivir nuevas experiencias, y aprender nuevas cosas que te ayuden a crecer como persona. Y en una relación los problemas no se arreglan por arte de magia sino a través del diálogo, no importa si la relación ya tiene años o si apenas están empezando con ella, por lo que ambos tendrán que armarse de valor para solucionar sus problemas.

Libra

Has estado algo distante de tu familia y esta ausencia podrían empezar a resentirla tus seres queridos por lo que debes empezar a trabajar este aspecto. Y sibre tu salud, es importante que retomes aquellos buenos hábitos que ya habías logrado adquirir por que si lo haces, podrás enfocarte mejor en las cosas que verdaderamente importan en tu vida.

Escorpio

Es importante que tengas los ojos muy bien abiertos ya que en estos días tendrás la oportunidad de conocer a una persona con la que podrías llegar a desarrollar una muy buena conexión. Y si hay algo que no debe sorprenderte es que las personas se acerquen a ti buscando consejo ya que te ven como alguien a quien acudir, así que si eso ocurre hoy haz lo que mejor sabes hacer y escucha a quien te necesita.

Sagitario

En estos momentos estás muy feliz en tu actual trabajo y lo estás disfrutando como nunca sin embargo los astros te recomiendan que estés muy al pendiente de tu alrededor ya que una situación de peligro podría presentarse muy pronto. Y si puedes agregar frutas y verduras a tu régimen alimenticio tu cuerpo te lo agradecerá permitiéndote que logres sentirte mucho mejor contigo mismo.

Capricornio

Es momento de que cuides mucho tu salud intestinal y de que le des mayor prioridad a los alimentos ricos en proteínas y que dejes de lado las grasas. Y si hay algo que te afecta seguido es que te pones a sobrepensar mucho las cosas, lo que puede llegar a afectar tus vínculos sociales. Y otro aspecto que debes tener en cuenta es que cuando conoces a alguien debes olvidar esa idea de que el mundo gira a tu alrededor.

Acuario

Es importante que le cuentes a los demás cómo te estás sintiendo en estos momentos ya que un cambio en tu actitud hará que tus amistades se pregunten si todo está bien en tu vida. Y si tú estás a gusto con este proceso que estás atravesando, es necesario que lo compartas con tu círculo de amigos para que puedas evitar malos entendidos.

Piscis

Con las personas a las que quieres mucho y tienes mucha confianza, nunca debes tener miedo a mostrarte tal cual eres ni mucho menos a expresar tus sentimientos. Acuérdate que el que arriesga no avanza, por lo que para lograr todos tus sueños y alcanzar el éxito que deseas debes dar el siguiente paso.