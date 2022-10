¿Estás listo para descubrir qué es lo que te deparan los astros para este sábado 15 de octubre de 2022? Entonces es momento de que leas el horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, en el que la astróloga revelará sus predicciones para a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, los 12 signos del zodiaco cuyo destino está en las estrellas.

Por ello, y para que tomes todas tus precauciones, las predicciones de Mhoni Vidente tomadas del portal Terra te serán de gran ayuda para que te orientes al momento de tomar decisiones importantes durante este fin de semana. Pero sobre todo, descubrirás qué es lo que te espera en el amor, la salud y el dinero, de parte de la astróloga más famosa e importante de México.

A continuación, el horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, con las predicciones para este sábado 15 de octubre del 2022

Aries

¿Has sentido celos de una amistad de tu pareja estos días? Esto puede deberse a que ambas personas quizá han pasado mucho tiempo juntos y se han dado muestras de cariño, lo que ha llamado tu atención. Pero no tienes nada de qué preocuparte por que es una simple amistad ya que para tu pareja solo existes tú. Si quieres lidiar con las emociones, una salida al aire libre te ayudará a despejar tu mente.

Tauro

Primero lo primero Tauro: si tienes un tema de salud que no has querido atender, lo mejor es que le pongas prioridad y no escatimes en gastos, ya que nuestro cuerpo es nuestra principal posesión. Por otro lado, en el amor las cosas se complican un poco ya que tu relación ha entrado en una especie de bache y ves que poco a poco las cosas se complican. Sin embargo, debes esforzarte por salir de ese bache y la mejor forma de lograrlo es con actividades a solas con tu pareja, como por ejemplo una cena a la luz de la luna.

Géminis

Como con Tauro, la salud es primero y en tu caso lo más importante es que atiendas tu salud bucal, por lo que es importante que veas a tu dentista este día, para evitar cualquier mala noticia. Y sobre las dudas que tienes en tu mente sobre si estás rindiendo o no en tu trabajo, es mejor ocuparse que preocuparse por lo que deberás concentrarte este día en dar el 100 en tu trabajo, y que no aflojes el paso ya que con el transcurso de los días verás cómo esto hará que notes el resultado de tu sacrificio y esfuerzo.

Cáncer

La vida en pareja será tu prioridad este día por que así como tu pareja ya fue un soporte para ti y para tu vida profesional y personal, ahora te toca a ti regresar la atención ya que tu pareja te necesita para que le des el impulso que siente que le hace falta. Y si haces esto, te lo agradecerá mucho. En cuanto a la salud Cáncer, necesitas mejorar tu dieta y hacer más ejercicio, ya que tu cuerpo es frágil y debes fortalecerlo para ya no seguir sufriendo molestias por cuestiones de salud.

Leo

Leo, tienes un gran problema por que para ti es muy fácil hablar, pero pasar a los hechos te cuesta mucho trabajo, sobre todo en tu relación, por lo que si quieres que tus palabras resuenen en tu pareja, habla con tus acciones por que ante ellas, los argumentos no tienen nada qué hacer. La salud también debe ser prioridad para ti en este día, por lo que debes brindarle esfuerzo y dedicación a tu cuerpo, para que este no sufra de ningún problema que pueda arruinarte el día.

Virgo

Necesitas ser un poco más flexible contigo y con los demás ya que hay alguien que se quiere acercar a ti a pedirte consejo, pero no lo hace debido a que tiene miedo a la forma en la que podrías reaccionar. Pero aparte de esto, en tu vida en este momento deberás tomar una decisión muy difícil sobre la que deberás de reflexionar mucho, para evitar que sus consecuencias desaten un caos. Sin embargo los astros te ayudarán y orientarán a tomar la mejor decisión posible.

Libra

¡La libertad toca a tu puerta Libra! Este día será muy importante para que hables con tus papás para que, si todavía no lo has hecho, puedas obtener la autonomía que tanto has deseado. Y es que es un buen momento para que lo hagas debido a que ya eres una persona madura. En el amor, es importante que como lo marca tu signo, puedas obtener un sano equilibrio en tu relación ya que debes dejar de vivir bajo la sombra de tu pareja y debes empezar a brillar con luz propia, para que deslumbres a todo mundo con tu propia luz.

Escorpio

Los astros se alinean a tu favor ya que estos días se presenta la oportunidad de un viaje, aunque es importante que sepas que a este no puede ir tu pareja. Pero como estás de suerte, tu pareja no se sentirá excluída, lo que te permitirá disfrutar este viaje como mereces. En cuanto a tu salud, si estás cuidándote con métodos naturales y te sientes mejor, sigue con tu tratamiento ya que este se verá reflejado no solo en la parte física, sino en tu estado de ánimo.

Sagitario

Eres y siempre has sido muy resiliente y en este día lograrás encontrarle la solución a todos los problemas que enfrentas y que son un obstáculo en tu carrera y para tu felicidad. Y cuando termines con estos asuntos pendientes, podrás apreciar de nuevo tu fortaleza, esa que siempre te ha hecho salir adelante y que te impide que tires la toalla por más cansado que te sientas.

Capricornio

Para ti este día la palabra clave es meditación, ya que debes trabajar más en tu interior para que puedas estar y sentirte bien y proyectarlo al exterior. Por otro lado si notas que la relación que tienes ahora con tu pareja no se parece en nada a como inició, no te asustes ya que es normal que con el paso del tiempo las cosas vayan cambiando. Además los cambios siempre son para bien y aunque no lo sean, siempre te pueden dejar enseñanzas muy valiosas.

Acuario

Es importante que retomes el cuidado que tenías antes con tu cuerpo, cuando hacías ejercicio y llevabas una dieta. Si no lo haces, tu propio cuerpo te empezará a dar señales de que necesitas empezar a cuidarlo, por lo que si retomas ese estilo de vida saludable, te volverás a sentir en la plenitud de tus capacidades. Por otro lado, necesitas armar un plan de acción que en el trabajo te permita ser mejor y más productivo.

Piscis

La vida en pareja es siempre un misterio, ya que no importa cuánto creas que conozcas a una persona, siempre puedes descubrir cosas nuevas y fascinantes de ella. Esto puede ser muy interesante, sobre todo por el tipo de relación que tienes con tu actual pareja, por lo que no temas en seguir descubriendo lo que tu pareja te quiere mostrar.