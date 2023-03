Conoce tu futuro de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy SÁBADO 18 de marzo del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este SÁBADO, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy 18 de marzo del 2023

ARIES

Decir que no siempre está bien, sobre todo con tu pareja; este día se hará presente una situación que te pondrá a prueba con tu ser amado, pero debes ponerte firme al darle esta respuesta. En el trabajo, tú mejor que nadie sabe de lo que eres capaz así que no te dejes llevar por las habladurías de la gente que se encuentra a tu alrededor.

TAURO

Ten más cuidado con tu salud pues estos días de cambio de clima podrá cobrarte factura pues tus vías respiratorias resultan ser a veces muy frágiles; cuídate mucho y no te expongas a cambios de clima bruscos. Con tu pareja debes tener presente lo que hace por ti, pues hay veces en las que tu no das lo mismo, trata de trabajar en este aspecto.

GÉMINIS

Sentimientos de melancolía te inundarán este día, y es que te acordarás de una persona que te ha hecho mucho bien en el pasado, pero va siendo momento de que cierres esas heridas; voltea la página de una vez. En el trabajo tienes responsabilidades por delegar, se trata de algo que debes tener presente para que las cosas salgan bien y a tu beneficio.

CÁNCER

La base de una relación es que cada uno aprenda a crecer a su ritmo, simplemente debe dar lo mejor de sí para que las cosas fluyan de manera correcta; es de vital importancia que ninguno se convierta en la sombra del otro. En el ámbito del trabajo, eres una persona muy responsable pero hay veces en las que debes delegar y poner prioridades.

LEO

El amor de familia, pareja y amigos es algo que necesitas en tu vida, no descuides tus círculos personales pues necesitas esa magia en tu vida para poder avanzar dentro de otros aspectos que resultan muy importantes para ti. El tiempo será tu mejor amigo en estos días, necesitas darte un tiempo para ti pues te has estado descuidando mucho, recuerda que hay prioridades.

VIRGO

Los detalles inesperados en una relación pueden ser una gran sorpresa para la otra persona, así que trata de llevar algo que haga feliz a tu pareja; hoy más que nunca llevar un detalle le hará sentirse muy bien. Darte un tiempo para ti te ayudará a librarte de todo el estrés acumulado a lo largo de la semana.

LIBRA

El trabajo no debe verse como algo malo o un sufrimiento, cuando veas tus obligaciones profesionales de esta forma lo mejor es buscar cosas que te hagan sentir bien; no sacrifiques tu estabilidad por algo que no te haga bien en el mundo hay más oportunidades que te harán sentir pleno y lleno de energía. Hacer ejercicio y comer mejor te ayudará a sentir por las mañanas con más energía.

ESCORPIO

El enojo es una emoción que debes alejar de tu vida pues se trata de un sentimiento negativo que lo único que provoca en tu vida es que se creen varios conflictos en tu relaciones; trata de controlar tu ira pues lo mejor es conservar la calma. En un equipo de trabajo es importante reconocer la valía de cada integrante.

SAGITARIO

Este es un buen día para volver a retomar el estilo de vida saludable que habías adoptado desde hace algunos meses, trata de seguir con esto pues te hace sentir muy bien contigo mismo. Eres una persona que cuenta con una gran energía, se trata de energía positiva que te hace sentir muy bien y la cual siempre contagias a los demás a tu alrededor.

CAPRICORNIO

En una relación siempre se debe destacar lo mejor de uno mismo, de esta forma puedes ser más transparente y mostrarte tal cual eres con tu pareja. Una persona cercana a ti te buscará para pedirte un consejo que debes ofrecerle sin importar qué o quién, es de vital importancia que le brindes tu ayuda incondicional.

ACUARIO

Necesitas recargarte de energía y no hay mejor forma de hacerlo que conectar con alguno de los elementos de la naturaleza, pues salir a una escapada en donde haya una alberca o río; en caso de que no puedas hacerlo, en tu casa puedes sumergir tu rostro en agua. Los sueños por más imposibles que parezcan siempre se pueden hacer realidad, nunca desistas hasta que se hagan realidad.

PISCIS

Los acuerdos dentro de una relación son muy importantes, de esta forma se pueden evitar tener malos entendidos y sobre todo se evita abrir brechas entre ambas partes; así las cosas pueden fluir mejor. No está mal pedir ayuda, así que cuando la necesites recurre a las personas que tienes a tu alrededor.