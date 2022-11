¿Listo para descubrir lo que los astros te deparan en el horóscopo de Mhoni Vidente para hoy? Con las predicciones para este SÁBADO 19 de noviembre del 2022, todos los signos del zodiaco podrán estar mejor preparados para lo que el destino les aguarda y de esta forma los signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, podrán recibir mejor este día.

Con los pronósticos para el portal Terra de Mhoni Vidente, la astróloga más famosa y respetada de México, todo mundo podrá tener una idea de lo que los astros les deparan, por lo que es momento de conocer sus predicciones en el amor, salud y dinero para todos los signos zodiacales. Así que antes de tomar cualquier decisión importante mejor consulta lo que los vaticinios le deparan a tu destino este día.

Horóscopo de Mhoni Vidente para hoy

Aries

Los objetivos que por tanto tiempo te has planteado no pueden esperar más, sobre todo los objetivos productivos que por una u otra razón no has podido llevar a cabo. Así que te ha llegado el momento de sobreponerte a todo, incluso a los pretextos que a veces te pones a ti mismo, para que puedas desarrollar todo tu potencial y puedas alcanzar tus metas.

Tauro

¿Sientes que en las últimas semanas la llama de tu relación se estaba apagando? No estás tan errado pero afortunadamente tú tienes en tus manos el remedio para esta situación: los detalles y regalos que brindas desde el corazón, sin esperar nada a cambio. Así que pon manos a la obra y ten un detalle de estos con tu pareja. No importa el precio del detalle ya que lo que importa es la intención.

Géminis

Mhoni Vidente te dice que para este día Géminis lo más importante será el autocuidado ya que te has abandonado mucho por siempre estar cuidando a los demás y esto a la larga solo te perjudicará a ti. Por ello debes planificar muy bien tu día a día y darte un espacio a ti, para cuidarte, quererte y procurarte que si tú no lo haces, nadie más lo hará.

Cáncer

En tu relación de pareja se asoma un reto en el horizonte y es que tu otra mitad quiere tratar contigo un tema delicado, pero tiene temor a tu reacción, por lo que es importante que le hagas sentir cómoda para que sepa que puede hablar contigo de lo que sea. El problema en sí no es grave, pero implica que ambos se comprometan a trabajarlo juntos.

Leo

Leo mucha atención con tu comportamiento hacia tu pareja ya que se está empezando a hartar de que siempre impongas tu voz sobre la de ella, cuando en una relación lo ideal es que ambas voces resuenen por igual. Debes ocupar este día en escuchar sus deseos y necesidades si no quieres que se acabe la chispa del amor. Anímate a dar el primer paso y sé todo oídos para tu otra mitad.

Virgo

Si hay algo que es un hecho es que las relaciones de pareja no son un cuento de hadas y a veces solemos mostrar nuestro lado menos atractivo a la persona con la que tenemos una relación. Sin embargo hay que tener cuidado con esto por que hay partes de nosotros que son oscuras y conflictivas. Trata de lidiar tú mismo con esos aspectos de tu personalidad, para que tu pareja pueda disfrutar de lo mejor de ti.

Libra

Libra, para este día Mhoni Vidente te tiene un consejo importante: debes confesarle a tu pareja aquella mosión tuya que te tiene estresado. Y esto ha ocurrido por que te cuesta mucho trabajo decirle las cosas a la persona que amas, lo que puede reflejar lo mucho que ambos se han alejado. Así que toma valor y ábrete con tu pareja, que es más lo que puedes lograr hablando desde el corazón.

Escorpio

Ahora que por fin has logrado ponerle fin a los hábitos y costumbres que antes te hacían daño, ¿por qué pensar en regresar a lo que hacías? Es momento de que te reconozcas como una nueva persona, más completa, más madura y sobre todo, más sana. No es momento de retroceder sino de avanzar para que termines de convertirte en la persona que tanto anhelas ser.

Sagitario

¿Has visto cómo las demás personas te miran y se refieren a ti?, ¿no estás cansado de esa situación? Pues llegó el momento de que cambies la forma en la que te miran ya que se te ve como una persona que rehuye del trabajo y de sus obligaciones, aun cuando esto es una mentira total. Por ello debes dejar que la gente vea que eso que se percibe de ti es falso, demostrando en público cuánto se equivocan. Que todos vean de lo que en verdad eres capaz.

Capricornio

Para este día Mhoni Vidente te tiene el mejor consejo: es tiempo de que valores más lo que hace tu pareja por ti. Es cierto que en cierto sentido tú eres el sostén de la casa ya que eres quien aporta más a la economía del hogar, pero no estás viendo todo lo que tu pareja hace para conservar el bienestar emocional de ambos. Así que despabílate y empieza a valorar más a ese pilar que te ayuda a sostener tu hogar.

Acuario

Tu vida en pareja necesita que empieces a vivir en el presente ya que al preocuparte por cosas del pasado, solamente estás desgastando la calidad de tu relación. Lo peor es que no solo te haces daño a ti, sino también a tu pareja, por lo que es momento de que dejes atrás esas inseguridades que te inundan para que ambos puedan disfrutar de lo que tienen.

Piscis

Si bien en algún momento tuviste la necesidad de tener 2 trabajos para salir de la situación complicada en la que estabas, ese momento ya pasó y seguramente ya notaste cómo estas 2 actividades ya empezaron a estorbarse entre sí. Es momento de que decidas qué es lo mejor para ti y para tu futuro ya que cuando llegue el momento de elegir, deberás tomar la mejor decisión para tu bienestar.