Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy SÁBADO 20 de agosto en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este sábado, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy SÁBADO 20 de agosto de 2022

Aries

Los secretos no deben convertirse en un muro entre tu pareja y tú, la verdad será su mejor aliado y cada mentira u omisión debilitará la relación que tanto trabajo les ha costado forjar.

Tauro

La naturaleza podría ayudarte a volver a conectar contigo mismo, tal vez los últimos días te has sentido abrumado y desconectado de la realidad. Despejarte en un espacio abierto podrá ayudarte a poner calma en tus pensamientos.

Géminis

Este fin de semana es perfecto para que te tomes un tiempo y pienses en qué camino deseas tomar, sobre todo respecto a lo laboral. Es momento de que tomes una decisión y veas qué rumbo deseas tomar.

Cáncer

Nuevas puertas se están abriendo y esto podría llevarte a un futuro de éxito; sin embargo, debes aprovechar las oportunidades que se te presenten y no dejarlas pasar por miedo a lo desconocido.

Leo

Aunque está muy bien que tu relación se asente lo suficiente como para que comiencen a crear una rutina llena de hábitos que les dé estabilidad, no deben perder la magia de intentar cosas nuevas.

Virgo

Arranca la temporada de tu cumpleaños, por lo que es sel momento ideal de introducir cambios en tu vida; un nuevo ciclo comienza, y ahora tendrás la sabiduría suficiente para ver las cosas desde otra perspectiva.

Libra

El crecimiento llegará cuando sea el momento y no debes presionarte si sientes que no lo estás consiguiendo. Probablemente, las cosas en tu trabajo no se encuentren en el mejor aspecto y eso es lo que te está deteniendo.

Escorpio

No es normal sentirse mal. La salud mental es muy importante para poder disfrutar de todo lo que te ofrece la vida. Hablar a tiempo y mejorar tu alimentación hará una diferencia importante.

Sagitario

El dinero va y viene y cuando eres abierto a darlo, también lo serás a recibirlo. Alguien tiene una deuda contigo y está muy pronto a pagártela, así que no te preocupes por esas cuestiones.

Capricornio

Tu relación está basada en la confianza y si esta se rompe perderás lo más preciado en tu vida. Cuida que el respeto y la sinceridad prevalezcan en tu pareja o podrías arrepentirte.

Acuario

Si las personas que están a tu alrededor están contagiándote energía negativa, debes poner un alto lo antes posible. No es correcto que dejes que la mala actitud de otros permee en tu ánimo.

Piscis

Demuéstrate que puedes hacer las cosas por ti mismo, si bien es usual que una pareja pueda apoyarte, depender de ella totalmente es muy peligroso; tanto para ti, como para tus seres queridos.

