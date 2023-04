Descubre lo que los astros te deparan para el día de mañana con el horóscopo de Mhoni Vidente de hoy, para este SÁBADO 22 de abril del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este SÁBADO, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente de hoy, para este sábado 22 de abril del 2023

Aries

Los astros te recomiendan que de ahora en adelante te tomes un poco más en serio tu vida profesional por que en estos días te has tomado a la ligera un tema relacionado con este ámbito de tu vida; por ello debes tratar de enfocarte más en tu desarrollo profesional para que puedas obtener los cambios en tu vida que tanto has anhelado.

Tauro

Es momento de que te enfoques mas en sonrerirle a la vida ya que últimamente algunos sucesos del pasado han estado regresando a tu mente consumiéndola con problemas que ya no corresponden con lo que estás viviendo. debes comprender que lo pasado debe quedarse ahí, para que dejes de arrastrar fantasmas que te restan calidad de vida. Mejor piensa en el aquí y el ahora.

Géminis

Llegó la hora de que le pongas a tu trabajo mayor empeño y dedicación ya que superarte debe ser la meta que necesitas tener en mente para cumplir tus sueños. Y en el amor siempre es esencial que le hagas caso a tu intuición ya que si esta te dice que debes tener cuidado con alguien, ten en mente eso. Y es que ahora mismo estás conociendo a alguien que te genera interés, por eso tu intuición anda al mil.

Cáncer

Los astros se alinean para que de ahora en adelante le pongas más importancia a tu salud ya que empezarás a darle mayor atención a tu alimentación. Y si bien eres alguien precavido, es momento de que asumas más riesgos ya que al hacer esto podrías dar un salto importante en tu vida profesional, lo que podría atraer una nueva oferta de trabajo que te traerá puras cosas buenas.

Leo

Se acerca un momento tenso en tu ambiente laboral ya que un compañero que te ha estado haciendo la vida difícil tratará de incomodarte una vez más. Y debes tomar esto como una prueba importante de cómo manejas tu carácter en este tipo de situaciones; esta situación te servirá para sacar tu lado serio a flote ya que es momento de que le pongas un alto a esta situación.

Virgo

Una decisión personal importante que deberás tomar, será tu prioridad esta semana así que date un tiempo para reflexionar sobre ella. Y ahora miso tu pareja y tú pasan por una situación compleja que más que nada necesita que pongan manos a la obra para resolverla. Y si hay ago que te ayudará a que resuelvan este tema será que te esfuerces por entender a tu pareja, para que entre ambos cuiden lo que han construido.

Libra

Tu vida profesional será tu prioridad más alta en estos días y eso está bien ya que te llegará una invitación para un proyecto que implicará moverte de ciudad, por lo que tienes que decidir lo mejor para ti. Y debido a que el amor puede llegar a tu vida de formas inesperadas es necesario que no solamente salgas con tu familia o amigos, ya que debes estar abierto a conocer a más personas.

Escorpio

En lo laboral los astros se alinean para que tengas la oportunidad de hacer algo positivo por los demás. Y en lo amoroso ya es tiempo de que vayas dejando en el pasado a ese alguien que significió algo importante para ti, pero que ya no le aporta nada a tu vida. Por ello ahora debes enfocarte en seguir avanzando, para que puedas lidiar con esta complicada época de Mercurio retrógrado.

Sagitario

Hoy habrá un cambio muy importante para ti ya que popr fin has decidido terminar tu relación con la persona con la que estabas saliendo, y debes hacer frente a esta situación con el mayor grado de madurez posible. Y un amigo se acercará a ti para tratar de aconsejarte sobre una situación en tu vida pero lo mejor es que no le hagas caso a lo que te dice, ya que esto podría traerte consecuencias que no deseas.

Capricornio

Si bien siempre tienes toda la disposición de trabajar en proyectos que surgen de repente, este día deberás ignorar ese instinto ya que en efecto, te llegará una propuesta laboral para que realices un proyecto pero en esta ocasión los astros recomiendan que mejor no lo tomes puesto que se te atravesarán diferentes dificultades que lo único que harán será evitar que cumplas con tu compromiso en tiempo y forma, lo que puede afectar tu reputación.

Acuario

Si en este momento tienes una pareja o estás empezando a salir con alguien los astros se alinearán, para que puedas disfrutar de un momento muy romántico en compañía de esta persona. Y en estos días en los que lo profesional es tu prioridad en la vida, será mejor que pongas todo de tu parte para cumplir con tus metas, lo que te acercará a tus objetivos.

Piscis

A pesar de que te estás dedicando mucho tiempo para ti y eso está bien, recuerda que no debes dejar de lado a las personas que siempre han estado ahí para ti, estos son tu familia y amigos. Este día te sentirás con la necesidad de salir con tus amigos y volver a conectar con ellos, proponles un plan tranquilo en el que puedan tener una buena charla.