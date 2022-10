Ha llegado el momento de conocer lo que te deparan los astros, por lo que ya está aquí el horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, en donde conocerás las predicciones para este SÁBADO 22 de octubre del 2022, para todos los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

La astróloga más reconocida de México ha revelado sus predicciones para el portal Terra, y sus vaticinios sobre el horóscopo te serán muy útiles para este día, por si tienes que tomar decisiones importantes. Así que toma nota de lo que te deparan los astros para el día de mañana, y conoce lo que el destino te depara, y lo que tu signo zodiacal podría recibir este sábado.

Aries

Es momento de cuidar tu cuerpo, por lo que debes ponerle el fin al consumo de alimentos o sustancias que no aporten los nutrientes que tu cuerpo necesita. Otro desafío para este día es que deberás enfrentarte a la rutina, que puede ser la peor enemiga de tu relación, así que junto a tu pareja escapen de lo convencional y vayan a cenar o al cine.

Tauro

¡Tauro, hay buenas noticias para ti! Los astros están alineados y ponen en tu camino todo aquello que has pedido en cuestiones laborales, por lo que debes aprovechar esta oportunidad. Por otro lado es momento de que seas consciente de que las decisiones que tomes de ahora en adelante sean en tu beneficio, lo que no implica que no tomes en cuenta a tu pareja, sino que estas decisiones son importantes y podrán traer beneficios a ambos.

Géminis

Es importante que mejores la comunicación con tu pareja ya que enfrentas en este momento un malentendido serio, que ha provocado que haya peleas entre ambos. Por ello es importante que se sienten a hablar con calma para que solucionen todos sus problemas y que su relación no se siga desgastando, por el bien de ambos.

Cáncer

Para este día tienes una misión importante: tratar de encender de nuevo la llama de la pasión junto a tu pareja, ya que la habían dejado en el olvido. Así que junto a ella o él, debes enfocarte en mostrar tu lado más vulnerable, así como ver el lado más vulnerable de tu pareja, para que tengas una nueva perspectiva y así, puedan reavivar esa llama que ya estaba casi apagada.

Leo

La falta de confianza en una relación es un tema serio y en tu caso, los astros indican que desconfías de tu pareja por cómo maneja su tiempo libre. Es importante que tomes un respiro y analices tus acciones ya que tu relación podría estar en riesgo si continúas acosando a tu pareja, debido a tu desconfianza. Pero no es nada que no se solucione hablando con calma.

Virgo

Por designio de los astros, este sábado muchas personas se pondrán en contra tuya, por lo que es importante que no les prestes atención o podrías pasar un mal rato. Pero no será la única prueba que enfrentarás ya que también podría aparecerse el o la ex de tu actual pareja, quienes mantienen una amistad. Lo único que debes hacer es recordar que tu pareja te ama a ti y no debes sobre reaccionar en ningún momento.

Libra

Tu cuerpo necesita que pongas límites, ya que tu régimen alimenticio podría traerte consecuencias desagradables a futuro. Así que es momento de que reconsideres no solo tu alimentación, sino tu estilo de vida actual, ya que es importante que tus hábitos no pongan en riesgo a tu salud. Por otro lado deberás de tener un plan bien fundamentado para crecer de manera profesional y así, alcanzar el éxito.

Escorpio

Una de las fórmulas para el desastre en una pareja es no tener las cuentas claras sobre todo en temas de dinero. Por ello es importante que junto a tu pareja hablen justamente sobre los bienes que tienen cada uno de ustedes y si se mantendrán separados o si les conviene juntarlos. De esta manera alcanzarán un nuevo nivel en cuanto a confianza, lo que les dará mayor seguridad como pareja.

Sagitario

El orgullo es algo que puede ser muy perjudicial para la vida en pareja por lo que debes considerar dejarlo a un lado, de lo contrario solo te traerá peleas que no son necesarias. Así que ve trabajando este tema ya sea por tu cuenta o junto a tu pareja, para que puedan tener un futuro juntos y sin conflictos.

Capricornio

Si tienes sentimientos negativos en tu interior, es recomendable que los saques de forma sana expresándolos, ya que si no lo haces estos se te pueden acumular en tu interior, lo que te puede traer consecuencias negativas a largo plazo. Por otro lado debes ponerle más atención a tu pareja y hacerla sentir como algo importante para ti.

Acuario

Mhoni Vidente te recomienda que para este sábado te tomes un detox, pero de la tecnología ya que tu teléfono celular te ha estado robando tiempo valioso que podrías estar pasando junto a tu familia. Así que déjalo a un lado solo este día para que dejes de perderte de todas las cosas maravillosas que ocurren a tu alrededor.

Piscis

Es momento de perder el miedo Piscis, por que si le sigues permitiendo estar presente en tu vida, te seguirá controlando y no te permitirá ser feliz. Así que es momento de que enfrentes tus temores a ciertas situaciones, para que te fortalezcas y puedas ir teniendo un crecimiento interior que te ayude a ser más fuerte y a enfrentar tus miedos de forma exitosa.