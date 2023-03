Descubre lo que los astros te deparan para el día de mañana con el horóscopo de Mhoni Vidente de hoy, para este SÁBADO 25 de marzo del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este SÁBADO, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy 25 de marzo del 2023

Aries

La honestidad es una de tus características más fuertes en lo laboral por lo que debes usarla con prudencia para no tener problemas. En lo amoroso es momento de que le demuestres a tu pareja que tu apoyo hacia ella es incondicional ya que tu media naranja está pasando por un muy mal momento. Así que no pierdas esta oportunidad de demostrarle que siempre estarás para apoyarla y darle palabras de aliento.

Tauro

Es momento de que empieces a realizar algunas técnicas para que puedas cuidar el tema del manejo de la ira ya que cuando dejas que esta se libere, usualmente dejas una mala impresión en tus círculos sociales. Podrías tratar de probar el contar hasta 10 y respirar lentamente para calmar los ánimos, ya que si sigues dejando que el enojo te gobierne podrías terminar lastimando a alguien que te aprecia.

Géminis

Es importantes que trabajes en la atención hacia tu pareja ya que si sigues descuidándola, esto podría traer graves fracturas entre ustedes. Y en lo laboral es muy probable que en este momento estés afrontando una derrota, pero no debes sentirte mal contigo mismo ya que este momento, esto no significa que no tengas la capacidad de dirigir proyectos sino que es un recordatorio de que eres humano y tienes derecho a fallar.

Cáncer

Si hay algo que te ayudará a conseguir todo con lo que sueñas es la calidez de tu corazón, así que no hagas menos esta capacidad que posees. También es importante que empieces a cuidar un poco más de tu cuerpo para que puedas disfrutar de un mejor nivel de bienestar. También podrías intentar con la meditación para que el cuidado no solo sea físico sino también mental.

Leo

Este es un buen momento para que le prestes atención a tu alimentación ya que eres mucho de sufrir del estómago debido a que a veces te dejas llevar por los excesos del alcohol y por supuesto, de la comida. Así que podrías tratar de acudir con un especialista que te ayude a tener una dieta saludable y también, sería un buen momento para que te decidieras a practicar algún deporte.

Virgo

Es importante que siempre asumas la responsabilidad de tus actos y esto sobre todo, en lo que se relaciona a lo que le dices a los demás. Y es que en ocasiones por la forma en la que hablas a veces dices palabras que si bien son inofensivas, la forma en la que las dices sí puede herir los sentimientos y susceptibilidades de la gente que te rodea, así que siempre piensa muy bien lo que vas a decir.

Libra

La presión que has estado enfrentando en el trabajo ha sido debido a unas jornadas fuertes que te ha tocado enfrentar, así que debes aprovechar este fin de semana para tratar de descansar y recuperar energías. En el amor, necesitas empezar a respetar los límites que establecen tu pareja y tú, para que respetes su intimidad y si algo no te parece, lo mejor es comunicarte con ella y entablar un diálogo.

Escorpio

Para que puedas estar de muy buen humor este día trata de tener una salida con tus familiares o tus amigos, y sobre todo trata de que sea una salida a un lugar al aire libre para que puedas liberar tensión; esto será muy importante ya que el azar puede afectar cualquier relación de pareja y así como puede ser para bien, también puede ser para mal, así que trata de tomar las cosas con calma.

Sagitario

Si hay algo importante en una relación es la comunicación ya que gracias a ella se pueden poner límites y hablar de las cosas con los que uno no está de acuerdo. Es importante que sobre todo hablen de los llímites ya que la libertad en una relación es un componente fundamental para que no se sientan abrumados, atacados o celosos el uno del otro. Así que hablen bien para que sigan construyendo un futuro juntos.

Capricornio

Es sano que cuando tengas la oportunidad, te muestres gratitud hacia ti mismo por todo lo que has logrado hasta este momento. Otro aspecto al que debes estar pendiente es que en ocasiones dejas que sentimientos de melancolía se apoderen de ti y cuando eso pasa, dejas de apreciar lo que tienes en tu presente. Así que enfócate en el aquí y el ahora para que esos sentimientos no te persigan más.

Acuario

Los aprendizajes son algo muy importante en la vida y que jamás terminan así que, mantente atento de los que lleguen a tu vida en estos días. Y sobre esos aprendizajes, es el tiempo de que ya sanes varias de tus relaciones afectivas para que puedas avanzar como persona. Una vez que le des la vuelta a ciertas páginas de tu vida te sentirás mucho mejor.

Piscis

Este sábado te vas a volver a reconectar con un amor del pasado, esta persona hará que tus emociones están a flor de piel, sin embargo, debes ser muy cuidadoso y sobre todo tener la responsabilidad afectiva de poner límites ya que te encuentras en una relación, y esto no podía verse muy bien desde los ojos de tu pareja actual.