Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy SÁBADO 27 de agosto en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este SÁBADO 27 para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy SÁBADO 27 de agosto de 2022

Aries

No debes de dejar lo tradicional y seguro y apostar por aquellos proyectos que te intimidan, sobre todo respecto a tu pareja. Este día los astros se alinean a tu favor en la parte económica pero no debes pedir préstamos.

Tauro

El dinero no llegará a ti por arte de magia, estás necesitando una fuerte entrada de capital y la única forma en la que podrás conseguirlo será trabajando. No busques caminos más fáciles porque no tendrán buenos resultados.

Géminis

Habla con claridad y constantemente para que no exista ningún tipo de secreto que pueda arruinar la relación. Evita mentirle a tu pareja.

Cáncer

Tal vez creas que estás pasando por un momento complicado en el amor. Si antes solías tener una "pareja perfecta" y ahora sientas que estás perdiendo la chispa. Lo único que sucede es que tu relación necesita crecer a otro nivel.

Leo

Te cuesta mucho trabajo mantener bajo control tus sentimientos y eso podría interponerse en tu desempeño laboral. Muy pronto necesitarás la fuerza necesaria para liderar y crear un equipo en los que otros puedan confiar así que tienes que trabajar tus debilidades.

Virgo

Unirte a tus seres queridos podría ser una de las decisiones que más ames, también podría salir muy mal si no dejan claras las responsabilidades de cada uno.

Libra

No está en tus manos las responsabilidades y errores de otros y solo con tu voluntad no lograrás cambiar a tus seres queridos. Una persona solo cambiará cuando salga de ella misma este trabajo.

Escorpio

Es momento de dejar atrás aquellas bebidas alcohólicas que estén lastimando tu salud. Lo que empieza por una fiesta puede terminar en el peor momento de tu vida, así que sé cuidadoso con lo que consumes.

Sagitario

Tu cuerpo está intentando decirte algo y deberías escuchar atentamente para saber qué es lo que necesitas. Tu cuerpo es un reflejo de lo que tu mente encierra así que no debes de pasarlo por alto.

Capricornio

No todo es miel sobre hojuelas para las personas que están cerca de ti y podrías apoyarlos.

Acuario

Realiza actividades que te ayuden a alejar la mala energía que acumulas a lo largo del día te ayudará más de lo que crees. Esos demonios que te persiguen se harán más débiles.

Piscis

Siempre vas contracorriente, y aunque eso te ha ayudado en algunas ocasiones, ahora podría complicarte la situación. Necesitas comenzar a trabajar en equipo, aun si sientes que va en contra de tu naturaleza.

Fuente: Terra