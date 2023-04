Descubre lo que los astros te deparan para el día de mañana con el horóscopo de Mhoni Vidente de hoy, para este SÁBADO 29 de abril del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este SÁBADO, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente de hoy, para este sábado 22 de abril del 2023

Aries

Es momento de que trates de poner en práctica tus habilidades sociales con quienes te rodean para que extiendas más tu círculo social; hazlo sobre todo por que en estos días te sentirás invadido por la nostalgia al recordar sucesos del pasado. Por ello los astros te recomiendan que luches contra esta sensación ya que si dejas que se apodere de ti, no podrás realizar tus actividades este fin de semana.

Tauro

Si tenías planes para salir de tu ciudad a disfrutar de un buen día en el campo lo mejor es que canceles esto ya que tus obligaciones y pendientes no te dejarán en paz hasta que los hayas resuelto. Y si un amigo tuyo se acerca a ti este día para pedirte que le ayudes con un proyecto hazlo, ya que se te retribuirá de forma económica, lo que le dará alivio a tu cartera.

Géminis

Es momento de que empieces a disfrutar más de tu soledad ya que gracias a ella, puede sreflexionar sobre las malas decisiones que tomaste en el pasado y que te dejaron importantes lecciones. Y gracias a este ejercicio de reflexión por fin podrás realizar los cambios que tu vida necesita en estos momentos, así que aprovecha y aprende a quererte más aún cuando estés viviendo en la soledad.

Cáncer

En tu relación de pareja es importante la corresponsabilidad, por lo que no importa quién tenga la razón y quién no, ya que lo importante es abriri el diálogo para que ante cualquier problema de pareja es necesario que ambas partes se sienten a platicar para que entre ambos den solución a los problemas que les agobian y que incluso podrían fracturar su compromiso.

Leo

Trata de aprovechar este día para realizar alguna actividad física que te mantenga en sintonía con tu cuerpo para que el bienestar sea parte de tu vida. Y aprovechando que estás de buen humor, reflexiona en que no tienes que compararte con nadie ya que todas las personas se desarrollan a su propio ritmo, así que el único que decide qué es lo que te conviene eres tú mismo.

Virgo

Este no será un buen día para que realices gasdtos fuertes ya que lo mejor para ti es que inviertas en algo que te pueda servir el día de mañana. Y sobre las personas que te rodean, hay algunas que ya han dejado muy en claro qué es lo que quieren de ti por lo que es mejor que no insistas ya que esto puede traerte problemas y situaciones que no deseas en este momento.

Libra

A veces el dejar ir a alguien puede ser doloroso sin embargo en este caso, es mejor que esa persona salga de tu vida ya que necesitas a tu alrededor a gente que sume y no que reste. Y con respecto a tu futuro es momento de que empieces a tomar las decisiones necesarias para que puedas visualizar qué es lo que deseas lograr para ser alguien pleno y feliz.

Escorpio

Es muy importante que te rodees de gente positiva y que disfrute el aportar cosas a tu vida, ya que eres uno de los signos más independientes del zodiaco y si hay algo que no necesitas es que haya alguien en tu círculo que constantemente esté frenando tu progreso o poniéndote obstáculos para avanzar. Ya no necesitas más de ese tipo de personas en tu vida.

Sagitario

Es normal que hayas desarrollado a tu alrededor una especie de caparazón que te protege de las malas experiencias ya que una de tu pasado te marcó de una muy fuerte manera, lo que te ha hecho alguien frío con los demás sin embargo, ya es momento de que dejes este caparazón atrás para que puedas disfrutar de nuevas experiencias en tu vida.

Capricornio

Tus finanzas no están en el mejor momento así que es tiempo de que te enfoques a en ahorrar ya que un dinero extra te podría sacar de problemas en los próximos días. Y sobre tu trabajo debes mostrar una actitud mucho más positiva cuando realices tus actividades ya que esto te puede ayudar a lograr lo que sienpre has deseado en el ámbito laboral.

Acuario

Esos amores del pasado que tantas marcas te dejaron deben quedarse ahí, en el olvido sobre todo ahora que una persona llegará a tu vida para que te hará sentirte seguro y sobre todo hará que ese sentimiento de incertidumbre se vaya de tu vida. Y los astros te llenan de bendiciones ya que este día contarás con todas las herramientas necesarias para que puedas encontrar la felicidad.

Piscis

Empezar a hacer cambios positivos en tu vida es una de las mejores cosas que puedes llevar a cabo, esto te ayudará a que en el futuro goces de un estilo muy tranquilo y libre de preocupaciones. Recuerda que la mayoría de las personas están en constante cambio y evolución, esto puede ser de mucha ayuda para lograr todas las cosas que te propongas a futuro.