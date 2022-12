¿Listo para conocer tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente para hoy? Descubre lo que los astros te deparan para el día con las predicciones para este SÁBADO 3 de DICIEMBRE de 2022 para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta SÁBADO, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México ya ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

El horóscopo de Mhoni Vidente para este SÁBADO 3 de DICIEMBRE del 2022

Aries

¿Recuerdas aquella oportunidad laboral que tanto anhelabas y que decías que si llegaba no la ibas a desaprovechar? Pues este es el momento ya que este sábado esa oportunidad se presentará ante ti y lo mejor es que este chance que te da el destino te puede llevar al éxito, ya que cambiará por completo tu vida laboral. Así que no dejes pasar esta oportunidad.

Tauro

Es normal que a veces te canses de que las personas te vean como un ejemplo a seguir y como alguien a quien admiran sin embargo esto en ocasiones puede llegar a cansarte, por lo que tienes que recordar algo importante: no naciste para complacer a nadie, así que no tienes la necesidad de cumplir con estándares. Simplemente concéntrate en ser feliz, que a eso viniste al mundo.

Géminis

Aquellos momentos de incertidumbre y preocupación que nublaban el cielo de tu vida en pareja se han ido y de ellos solamente queda el recuerdo. Así que concéntrate en disfrutar de tu relación al lado de tu pareja ya que viene un momento en el que ambos entrarán en perfecta sintonía, así que solo relájense y vivan este momento de pura buena vibra para ustedes.

Cáncer

El amor llama a tu puerta ya que alguen de tu pasado que te había pedido una oportunidad se acerca a insistir nuevamente, por lo que aprovecharás este momento de madurez emocional por el que pasas para permitir que esto ocurra. Solo un consejo: baja tus expectativas ya que esta es la vida real y no un cuento de hadas, por lo que es necesario que hagas esto para poder disfrutar de este momento.

Leo

Aprovecha este sábado para una reflexión personal muy importante: eres igual que los demás, ni mejor ni peor. Y es importante que reflexiones en esto ya que muy seguido te pasa que te sientes superior a quienes te rodean, y luego de un rato la soberbia puede ser perjudicial. Así que utiliza este día y trabaja en ese lado para que puedas trabajar en este aspecto de tu personalidad.

Virgo

Eres un signo que deslumbra a todos con su brillo por lo que en algunas ovasiones seguramente te toparás con personas que digan cosas malas de ti; esto es inevitable ya que la envidia puede ser muy fuerte entre quienes te conocen, por lo que debes restar importancia a lo que se diga de ti ya que si le prestas atención a estas situaciones, terminarás por pasar un mal rato. Solamente tú sabes lo que es verdad y lo que no en tu vida, así que actúa como tal.

Libra

Si hay algo más bonito que recordar tiempos felices, es construir nuevos recuerdos y no hay mejor aliado para esto que tu pareja, así que aprovechen este día y salgan a pasar una velada increíble, ya sea en una cena romántica o en una caminata tranquila. El chiste es que disfrutes de este momento en pareja que te está tocandi vivir.

Escorpio

Este sábado será un día de mucha buena suerte para ti Escorpio ya que los astros se han alineado para que pases un sábado increíble. Así que aprovecha y comparte esa vibra positiva con la gente que quieres y a todos los que te rodean. Y no dejes de aprovechar el momento de buena vibra para arreglar tu casa, ya que has descuidado un poco el lugar en el que te relajas y descansas.

Sagitario

En este momento hay un pensamiento que te persigue y que no te deja en paz, robándote toda la paz mental que siempre te caracteriza: no sabes exactamente qué rumbo debe tomar tu relación, pero no te desesperes. De hecho lo mejor es que te tomes el tiempo de analizar la decisión que estás a punto de tomar ya que las cosas hechas bajo la desesperación jamás salen bien. Tú relájate y sigue a tu corazón en lo que te indique.

Capricornio

Necesitas trabajar en la paciencia y la relajación ya que últimamente has adoptado una actitud en la que todo parece irritarte con facilidad, lo que puede ir haciendo que poco a poco tus seres queridos se alejen de ti por miedo a tus reacciones. Aprovecha este día para trabajar esos sentimientos negativos que te asaltan y aprende a controlarte para no pasar por alguna experiencia desagradable. Verás que si lo haces, todo te saldrá mejor.

Acuario

La empatía y la humildad son las características que te han llevado a donde estás, así que jamás las pierdas de vista, sobre todo la segunda ya que los aires de superioridad no van contigo. Así que disfruta de ese lado humilde que tienes y que te ha permitido luchar para alcanzar tus objetivos. Y no lo olvides, cada día debes luchar con todo para alcanzar la felicidad que tanto anhelas.

Piscis

¿Sientes que todo en tu vida está en tu contra y que el destino se ha ensañado contigo? Pues esa energía se acaba el día de hoy, y empezarás a sentirte más confiado y seguro de ti mismo. Y sobre todo te sentirpas libre de incertidumbres, por lo que debes prepararte para sacarle el máximo provecho a la carga de energía positiva que estará llegando a tu vida y que te hará ver tu existencia de una forma más optimista.