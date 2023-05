Descubre lo que los astros te deparan para el día de mañana con el horóscopo de Mhoni Vidente de hoy, para este SÁBADO 6 de mayo del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este SÁBADO, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente de hoy, para este sábado 6 de mayo del 2023

Aries

Mucho cuidado con lo que te imaginas que puede pasar sobre todo con una persona en la que te has fijado y con la que quieres tener una conexión ya que apenas la estás conociendo, lo que podría hacerte exigirle cosas que no le corresponden. Y en estos días una amistad tuya ha sufrido una dolorosa pérdida lo que le tiene un poco triste, así que este día trata de darle ánimos de la forma en la que puedas.

Tauro

Si estás en una etapa en la que te estás mudando felicidades, ya que los astros protegerán este proceso que estás atravesando para que no tengas ningún contratiempo y todo salga tal y como lo deseas. Mucho cuidado con tus finanzas, es probable que se te presenten oportunidades para comprar cosas pero debes tener cuidado con esto ya que más adelante podrías necesitar de ese dinero.

Géminis

No debes dejar que las oportunidades sigan pasando de largo en tu vida y como muestra, este día una persona que estabas conociendo probablemente se alejó de ti ya que se aburrió de esperar a que te decidieras a hablarte, así que pon mucha atención a esto. Y siguiendo con el tema, trata de aprovechar cualquier oportunidad para conocer gente nueva ya que esto te tarerá cosas positivas.

Cáncer

Debes estar pendiente de tu entorno laboral ya que hay gente con la que trabajas que quiere hablar contigo para plantearte un tema muy importante que podría ser pedirte que seas una parte más importante del equipo. Sin embargo y también en el terreno laboral y de tus proyectos no debes olvidar que jamás es buena idea celebrar algo que no ha ocurrido, sobre todo si tiene que ver con algo que has estado posponiendo.

Tienes tiempo pensando en un plan y justo ahora se empiezan a dar las oportunidades para que por fin puedas llevarlo a cabo, así que enfócate en reflexionar bien sobre las posibilidades de lograrlo para que puedas ir aterizándolo. Y si te has dejado llevar por los excesos últimamente es mejor que le pongas a esto un freno de mano o tu salud podría resentirlo.

Es muy probable que en este momento en el amor estés pasando por una etapa algo confusa ya que se te presenta la oportunidad de tener algo con dos personas distintas, por lo que debes darte tu tiempo y preguntar a tu corazón qué es lo que en verdad quiere. Y si le debes un favor a alguien es muy probable que este día se acerque a ti justo para pedirte que le ayudes con algo.

Este podría ser un día bastante agitado para ti ya que tendrás que tomar decisiones en los aspectos del amor y de los negocios ya que ambos están íntimamente relacionados, así que tómate tu tiempo y piensa en qué es lo mejor para ti. Y alguien de mayor edad que tú necesitará que le ayudes con algo que si bien no te dejará dinero, sí te dejará una grata experiencia.

Si tu pareja y tú están bien en su relación, recuerden que también de vez en cuando deben darse cierto espacio para que puedan seguir disfrutándose. Y en lo laboral es probable que este día se te presente una oportunidad para tener un cambio importante aunque este no se trate de un ascenso o de un cambio de empleo, pero de todas formas hay que darle su importancia.

Si tienes deudas en este momento de tu vida y estás en posibilidades de saldarlas no las dejes pasar ya que este día será el ideal para hacer esto. Y en el amor es probable que tu pareja y tú sientan que están en una etapa extraña en la que ninguno de los dos esté seguro de querer continuar su compromiso, pero es importante que no se dejen abatir por los problemas y que sigan adelante.

Capricornio

Debes estar pendiente por que en estos días podrías recibir la noticia de que te puede llegar una herencia la cual te ayudaría mucho a saldar algunos temas económicos. Y sobre todo este día será muy bueno para cerrar acuerdos o firmar contratos de trabajo ya que los astros indican que en cualquiera de estos temas te irá muy bien.

Acuario

Este día te dirán un comentario muy positivo en tu trabajo pero estarás muy ocupado con otro tema como para tomarlo en cuenta. Y si estás planeando realizar u viaje lo mejor será que lo pienses dos veces ya que podrías necesitar ese dinero para más adelante. Y podría llegarte la invitación de un amigo muy querido del pasado, por lo que esta podría ser una oportunidad para que ambos recuperen el tiepo perdido.

Piscis

Estás dejando de lado tus amistades y eso no es positivo para tu vida, necesitas volver a tomar valor a las personas que han estado a tu lado por tanto tiempo. Es probable que estés sintiendo que tu vida profesional se haya estancado y no logras ver un avance en ella, no te desesperes, porque se trata solo de una fase donde las piezas se están acomodando para que puedas dar un gran salto más adelante.