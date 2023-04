Descubre lo que los astros te deparan para el día de mañana con el horóscopo de Mhoni Vidente de hoy, para este SÁBADO 8 de abril del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este SÁBADO, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente de hoy 8, para este abril del 2023

Aries

Es momento de que empieces a tener un manejo más responsable de tu dinero ya que cada vez que este llega a tus manos se va como agua. Por ello los astros te recomiendan que seas más disciplinado en tus finanzas para que tus ingresos no desaparezcan como por arte de magia ya que en el futuro, ese colchón de dinero que puedas ahorrar podría ayudarte a salir de algún problema.

Tauro

Tu vida en pareja está ante un momento muy importante en el que te tocará hacer una pausa y recordar todo lo que has construido con tu pareja y sobre todo, que valores los obstáculos a los cuales ambos se han enfrentado, para que puedan superar juntos los problemas que estén viviendo en estos momentos. Es momento de que estén más unidos que nunca ante todo.

Géminis

Es momento de que te enfoques en reavivar la llama de la pasión que los unió a ti y a tu pareja hace tiempo, ya que esta se ha estado extinguiendo desde hace un tiempo. Y es que si hay algo que puede acabar con una relación duradera es la rutina. Así que ambos deben comprometerse a tratar de seducirse mutuamente para que no permitan que la monotonía arruine su compromiso.

Cáncer

Para que quienes te rodean puedan sentir que pueden confiar en ti para cuando lo necesiten, es importante que aprendas a escuchar a todos a tu alrededor, lo que podrá hacer que en un futuro tus conocidos puedan volverse amigos tuyos al acercarse a platicarte sus problemas. Y en cuanto a tu pareja, necesitas cumplir las promesas que le haces ya que de no hacerlo, la confianza en tu relación podría disminuir.

Leo

Como dice el dicho el dinero llama dinero y en estos días, es muy posible que este viejo proverbio se cumpla en tu vida. Y en el amor es normal que los de tu signo siempre se guarden lo que sienten y no externen sus celos cuando los sientan, sin embargo es probable que en estos días sí sientas celos, lo que te podría hacer sentir culpable y te pondrá a prueba, para que las cosas en tu relación vayan por buen camino.

Virgo

Los negocios se pondrán muy bien para ti de acuerdo a los designios de los astros, así que debes estar pendiente de las oportunidades que surjan en estos días o en un futuro. Y en cuanto a tu vida personal es muy importante que ocupes los fines de semana o los días en los que descansas en ti, ya que esto te ayudará a salir del estrés de la vida diaria y podrás reponer fuerzas para la semana laboral.

Libra

Luego de haber pasado por tiempos oscuros al fin empezarás a ver la luz al final del túnel en lo laboral, ya que los astros han marcado que finalmente verás rendir los frutos de tu trabajo, en el que has invertido todo tu esfuerzo. Así que poco a poco volverás a recuperar ese ritmo de vida normal al que estabas acostumbrado; así que prepárate para disfrutar de tu momento.

Escorpio

A pesar de que eres el signo más pasional del zodiaco te caracterizas por guardarte para ti lo que sientes y piensas pero debes cambiar esto, ya que el silencio puede poner en riesgo tus relaciones, tanto en el trabajo, como con tus amistades o tu pareja. Es importante que siempre digas lo que te gusta y lo que no, para que todo mundo pueda conocerte un poco más.

Sagitario

La vida en pareja nunca es fácil y este día tu pareja y tú deben tocar un tema muy sensible, pero las pláticas incómodas también son necesarias para consolidar una relación, así que es importante que estés dispuesto al diálogo. Y algo importante: las personas de tu signo siempre han sido muy sensibles a las enfermedades de la piel así que en esta temporada de calor, es importante que la cuides con un bloqueador solar.

Capricornio

Nunca olvides que una relación es de dos, por lo tanto ambos deben poner de su parte para cuidar lo que han construido. Sobre todo cuando se trata de las actividades e incluso las obligaciones que tienen como pareja. No lo olvides: delegar actividades y trabajo debe ser equitativo entre los dos para que no se den ciertos desacuerdos.

Acuario

Los fracasos son los mejore smaestros de vida ya que gracias a ellos podemos aprender lecciones valiosas que nos harán mejorar en un futuro; trata de mantener esto presente ya que normalmente eres alguien que siempre está proyectando optimismo, aunque en días recientes has estado un poco negativo respecto a ciertas situaciones tanto del trabajo como de tu vida privada. Así que aférrate a ese optimismo que te llevará lejos.

Piscis

Un sueño recurrente que has tenido presente en tus momentos de descanso tiene que ver con cierta cosa que le has estado ocultando a tu pareja; los secretos no deben existir entre ustedes dos ya que de lo contrario esto podría llegar a arruinar y afectar su relación actual.