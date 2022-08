Conoce tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy VIERNES 12 de agosto en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta VIERNES, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy 12 de agosto de 2022

Aries

El que no consideres a tu pareja para tomar algunas decisiones, podría hacerla sentir mal, deberás remediarlo. En el trabajo debes tomar riesgos para poder sorprender a tus jefes.

Tauro

Los pequeños detalles con tu pareja, además de sorprender a tu pareja reavivarán el amor. Aprender a conectar con tu interior para que todo fluya.

Géminis

Debes ser más firme en tus decisiones para que te tomes cada proyecto con mayor firmeza y formalidad. Recuerda cuidar tu alimentación y con ello tu salud.

Cáncer

Ese apoyo incondicional que tanto buscas lo encontrarás en tu pareja. Concéntrate más en tu trabajo, para lograr mejores resultados.

Leo

Respeta el espacio de tu pareja, eso ayudará a que todo fluya de una mejor manera. Es momento de soltar aquello que por algo no funcionó.

Virgo

Debes poner mucha atención en temas de dinero, alguien podría hacer un fraude u ocasionar que te equivoques en alguna cuenta importante. Todas las personas se equivocan incluso tú y es signo de madurez aceptarlo.

Libra

Lo mejor será no mezclar el trabajo con el amor, por lo que no aceptes propuestas laborales que incluyan laborar con tu pareja.

Escorpio

Confía en tu talento e inteligencia, tienes las habilidades para sacar adelante tu negocio y debes creértelo. Busca opciones para desestresarse, antes de que eso afecte tu salud.

Sagitario

No pienses en lo que has fallado, mejor enfócate en tus triunfos y en las metas que has alcanzado.

Capricornio

El amor es una cosa de dos, ambos deben poner de su parte y cuidar uno del otro, no des menos de lo que recibas.

Acuario

Es momento de pensar de forma positiva, preocuparte menos y ser agradecido con el universo por las cosas buenas que han llegado a tu vida.

Piscis

No dependas de tu pareja, debes hacerte responsable de tu vida. Haz caso a las indicaciones de tu jefe y cuestiona menos su liderazgo.

Fuente: Terra