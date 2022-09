Conoce tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy VIERNES 16 de septiembre en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta VIERNES, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy 16 de septiembre de 2022

Aries

Alejate de personas malintencionadas que fingen ser tus amigos, podrían meterte en conflictos laborales. Debes poner en claro las cosas con tu pareja, ya que la comunicación entre ustedes no está en el mejor momento.

Tauro

Hoy tendrás la energía para realizar esa idea que llevas tiempo planeando, solo ten cuidado con quienes compartes tus intenciones, alguien podría robarte tus ideas o desanimarte a cumplirlas.

Géminis

No pases por algo cualquier dolor que tengas, recuerda que tu salud es muy importante, cualquier molestía debes sacar lo antes posible una cita con el doctor. No dudes tanto en hacer las cosas en tu trabajo, debes darlo todo y destacar.

Cáncer

Ligeros contratiempos en el trabajo, pero no debes desanimarte ni tomar decisiones enojado, todo se resolverá pronto. En el amor todo va de maravilla.

Leo

Hoy la suerte seguirá tus pasos, así que puedes animarte a una pequeña apuesta o hasta jugar en la lotería. Es momento de apostar por tu crecimiento profesional.

Virgo

Basta de posponer cosas o darle la vuelta a temas que te incomodan, es el momento de dar frente a todo. No seas tan distraído, cuídate.

Libra

Una oferta de trabajo está por tocar a tu puerta, pero no tomes decisiones precipitadas. Tu carácter no ha sido el mejor con tu pareja, te enojas por todo y podrías poner en riesgo tu relación.

Escorpio

Deja de darle vueltas al asunto, es momento de ordenar toda tu documentación y realizar esos trámites que llevas tiempo posponiendo. En el amor debes sentirte valorado, si no es así, es momento de aclarar las cosas.

Sagitario

El estrés te está consumiendo y podría repercutir en tu salud, por lo que debes recordar hacer ejercicio, relajarse y visitar de vez en vez al doctor.

Capricornio

Estás pasando por una buena racha económica, no te gastes todo, debes guardar un poco para cualquier imprevisto. Debes ser más paciente y menos impulsivo para evitar problemas.

Acuario

Un ex novio o ex novio te buscará, su intención es solo disculparse y cerrar un ciclo, será necesario y reconfortará tu corazón. No cuentes a todos tus planes, no todos son personas de confianza.

Piscis

No le temas a los cambios y ha seguir creciendo profesionalmente, es buen momento para regresar a la escuela o para buscar ese trabajo que tanto deseas.

Fuente: Terra