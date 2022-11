Conoce tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy VIERNES 18 de noviembre en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta VIERNES, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy VIERNES 18 de noviembre del 2022

Aries

Hoy es el día para comenzar a cerrar ciclos, concluir pendientes y hacer un cambio de estilo de vida más saludable.

Tauro

En el pasado no te ha ido bien en el amor, pero tu pareja no tiene la culpa, así que si no quieres volver a cometer los mismo errores, es momento de dejar todo atrás.

Géminis

Haz caso a los consejos de las personas que te quieren, es momento de hacer cambios positivos en tu vida y adoptar una vida más sana.

Cáncer

Tu pareja requiere tu atención y apoyo, recuerda que son un equipo y deben complementarse. Los excesos pueden afectar a tu salud.

Leo

Has hecho cambios positivos en tu vida pero aún no ves grandes resultados, sé paciente es poco a poco. Recuerda ayudar a tu familia, el destino te lo recompensará.

Virgo

Hay muchas cosas que tienes que solucionar, mental y espiritualmente, debes estar bien por dentro y por fuera para poder ver un cambio positivo en todo lo que te rodea.

Libra

Eres alguien muy independiente pero en ocasiones demasiado frío con quienes te quieren, a veces debes ceder un poco y mostrar tu lado más cariñoso.

Escorpio

Este día podría ser complicado, no puedes controlar todo a tu alrededor, pero mantener una actitud positiva te ayudará a encontrar soluciones rápidamente.

Sagitario

Asumir tus responsabilidades en el trabajo te ayudará a dar una buena imagen ante tus jefes y una posición de liderazgo frente a tus compañeros.

Capricornio

La conexión con tu pareja mejora cada día, así que no dudes en decirle cuánto la amas y recordarle lo importante que es en tu vida.

Acuario

Pon atención en tu salud, mantén un buen estilo de vida. No permitas que personas ajenas en tu relación causen problemas innecesarios con tu pareja.

Piscis

Tu pareja ha ocultado algunos sentimientos porque cree que no te interesa conocerlos, demuestrale que te importa todo lo que siente, piensa y sueña.

Fuente: Terra