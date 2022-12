Conoce tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy VIERNES 23 de diciembre en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta VIERNES, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy VIERNES 23 de diciembre del 2022

Aries

Tendrás suerte en el dinero, confía en tu instinto, te ayudará a saber que hacer y en quién confiar. Busca cómo sorprender a tu pareja, necesita de tu tiempo y atención.

Tauro

En ocasiones debes aprender a escuchar, las personas a tu alrededor solo quieren expresar sus opiniones y buscan darte buenos consejos porque te aprecian. Aprovecha esta época para hacer las paces con tu familia.

Géminis

Tienes muchos planes para tu crecimiento profesional, no hagas de lado tus sueños, debes concretar las cosas que te propones si realmente quieres alcanzar el éxito. No dejes pendientes antes de las fiestas.

Cáncer

Ten cuidado, alguien podría estar intentando estafarte, así que se prevenido en las llamadas que respondes y no des datos personales. Busca la manera de reconquistar a tu pareja, hace tiempo que no le dedicas tiempo.

Leo

Debes dar lo mejor de ti en tu relación si quieres que esto funcione, lo mismo en el trabajo, tus superiores confían mucho en tu trabajo, por lo que no debes de bajar tu desempeño.

Virgo

No te metas en problemas que no te corresponden, debes ser más humilde y aprender a trabajar en equipo, hay personas que confían en ti y no puedes decepcionarlas.

Libra

Recuerda que el karma existe así que no dudes en apoyar a las personas que siempre han estado para ti, no pongas excusas, el universo te devolverá todo.

Escorpio

Se presentarán algunos malentendidos dentro de tu relación o con alguien importante para ti, no dejes que malas personas metan intrigas, lo mejor será platicar de forma sincera y aclarar todo.

Sagitario

Eres una persona muy distraída, hoy deberás poner mucha atención a todo lo que te rodea ya que podrías perder una gran oportunidad. Llegará una propuesta importante en temas laborales.

Capricornio

Aprovecha para disfrutar el tiempo en pareja, pero no pierdas la oportunidad de tener nuevas amistades, hacer contactos te ayudará en futuros proyectos.

Acuario

Extrañas mucho a alguien, pero eso no te hace nada bien, debes buscar cosas en que distraerte. En el trabajo no te niegues a nuevas oportunidades, eso te podría ayudar a tu crecimiento profesional.

Piscis

Te sientes agotado, pero no es momento para rendirte, quizá debas trabajar horas extra pero todo te traerá un gran beneficio.

Fuente: Terra