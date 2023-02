Conoce tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy VIERNES 24 de febrero del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este VIERNES para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy 24 de febrero del 2023

ARIES

Tu salud mental será una de tus prioridades este día, debes aprender a soltar pues esto hará que te lleguen muchas cosas positivas a tu vida, no temas en salir adelante y atraer lo bueno que es lo que te mereces según los astros. En el trabajo las cosas pueden tornarse un poco complejas y esto se debe a que te ha llegado una gran carga de actividades que tienes por hacer, organízate bien para que no dejes pendientes.

TAURO

Puede que te sientas desanimado y con pocos ganas de hacer las cosas, esto se puede deber a ciertas situaciones que estás enfrentando tanto en lo profesional como en lo personas, no temas en enfrentar todo esto para salir adelante, una gran cualidad de los Tauro es que siempre salen adelante sin importar lo que tengan que enfrentar. Cuida de tu actitud, pues podrías cansar a los que están a tu alrededor.

GÉMINIS

Tú eres una persona muy imaginativa, por lo que debes asistir a más espacios que te permitan adquirir ideas y conocimientos que puedes poner en práctica en tu día a día, así que trata de tener salidas a museos, parques y exposiciones de arte, entre otros. Realizar ejercicio es una buena ventaja para que lleves un estilo de vida más saludable, recuerda complementar con una dieta balanceada.

CÁNCER

Con tu pareja no estás en el mejor momento de formalizar una relación, ya que para dar el siguiente paso es necesario que cuentes con una seguridad que te permita visualizar el futuro que quieres tener con esta persona, aquí pueden surgir algunos miedos que tienes del pasado. Este día recibirás una noticia que te beneficiará en lo laboral porque es algo que has estado esperando desde hace algún tiempo, esto te dará cierta satisfacción también a nivel personal.

LEO

Presta atención a cada paso que das en el tema profesional pues estás teniendo un retroceso en tu avance, esto puede ser un contra en dentro de tu crecimiento, por lo que podrías enfrentar algunos problemas serios en tu trabajo. Una entrada de dinero que habías dado por perdida te llegará, procura no malgastar esta cantidad pues puede servirte más adelante.

VIRGO

Ser una persona multitasking te puede traer algunas afectaciones en tu salud, no te sobrepases de actividades y solo has aquellas hasta donde te de tu energía para salir adelante. En tu relación de pareja deben ponerse serios pues el trabajo se está convirtiendo en un factor clave para que surjan peleas, y es que ambos deben darse su tiempo y no dejar que las actividades los consuman si quieren que su relación funcione.

LIBRA

Date el tiempo de compartir con tus amigos, te llegará una invitación de un amigo que desde hace algún tiempo tiene ganas de verte y pasar tiempo juntos, no descuides de tus amistades pues ellos siempre han estado ahí para ti cuando los has necesitado. Estás en un gran etapa de tu vida en la que en el tema profesional te desempeñas en lo que más te gusta, no pierdas la oportunidad de abrirte paso en el sector que desees.

ESCORPIO

Las peleas con tu pareja estarán a la orden del día, esto se debe a situaciones que han pasado entre ustedes que no han sabido arreglar de la mejor forma posible. Este día los astros te recomiendan que controles tus impulsos y sobre todo tu ira, pues de lo contrario podrías terminar hiriendo a la persona que más amas y aprecias en este mundo.

SAGITARIO

A nivel espiritual es necesario que aprendas a conectar con tu ser interior, por lo que hacer ejercicios como meditación y relajación te pueden ayudar a liberar la tensión que estás acumulando estos días. Los secretos deben quedarse en una sola boca pues de lo contrario estarás traicionando la confianza de la otra persona, esto aplica con tu pareja, no le digas a nadie lo que te ha contado.

CAPRICORNIO

Cuidar de tu salud es algo en lo que debes invertir mucho tiempo y es que te has estado dejando, sobre todo los excesos te han estado invadiendo estos días por lo que debes aprender a limitarte, sobre todo por tu bienestar. Esto último tiene que ver con el cansancio que estás acumulando y que no te deja estar pleno en tus actividades diarias.

ACUARIO

No pierdas la oportunidad de aprender nuevas cosas, esto puede resultar muy benéfico sobre todo a futuro pues más adelante te puede dar la pauta de tener más ganancias. Sin el pasado las cosas no fueron muy buenas en temas de amor, no debes tener miedo a enamorarte una vez más, conocerás a una persona que será muy buena contigo y lo que tengan será mutuo.

PISCIS

La persona con la que estás compartiendo tu vida puede que no sea la correcta, y es que a comparación de ti no tiene las mismas intenciones de tener algo; su nivel de compromiso es mínimo en comparación del tuyo. Un problema legal te llegará este día, no es algo por lo que debas alarmarte, simplemente debes hacer lo necesario para arreglarlo de inmediato.