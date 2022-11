Conoce tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy VIERNES 25 de noviembre en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta VIERNES, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy VIERNES 25 de noviembre del 2022

Aries

Estos últimos días has estado a la defensiva con tu pareja, lo mejor será hablar las cosas y dejar de pelear constantemente, ya que eso comenzará a desgastar la relación.

Tauro

En ocasiones tienes dudas en el trabajo y prefieres no pedir ayuda, esa actitud no te ayudará a crecer profesionalmente, no está mal pedir ayuda de vez en cuando.

Géminis

Desde hace días prefieres pasar el mayor tiempo posible en casa y estás dejando de lado a tu pareja, no olvides los detalles y los mensajes de amor, la falta de estos podrían crear una distancia en tu relación.

Cáncer

Nuevas oportunidades profesionales tocarán a tu puerta, no tengas miedo de aventurarte a un nuevo trabajo, confía en tu talento, todo saldrá bien.

Leo

Ten cuidado en la forma en la que tratas a tu pareja, debes de ser su compañero no su jefe, tus consejos en ocasiones son regaños o intimidantes, no seas tan severo.

Virgo

En ocasiones eres muy exigente con tu pareja, le cuestionas temas que quizá no está listo o lista para explicar, debes ser paciente y ganarte esa confianza.

Libra

En ocasiones exiges mucho en el trabajo pero no estás dispuesto a esforzarte lo suficiente, recuerda que debes invertir dedicación para ser recompensado.

Escorpio

Debes ser más disciplinado en tus gastos, debes ser más ordenado en tus finanzas, ya verás que si lo haces podrás pagar tus deudas dentro de muy poco y retomar tu estilo de vida.

Sagitario

Ten cuidado con tu puntualidad, si no respetas el tiempo de los demás podrías meterte en problemas laboralmente.

Capricornio

No seas tan desconfiado, hay personas que buscan ayudarte y ofrecerte una amistad sincera, así que será mejor que aprendas a trabajar en equipo.

Acuario

Debes ser constante cuando se trata de trabajar en tus metas, no pierdas interés fácilmente, todo se trata de esfuerzo y dedicación.

Piscis

Eres muy apasionado en tu trabajo y eso pronto tendrá una gran recompensa. La relación con tu pareja se fortalecerá.

Fuente: Terra