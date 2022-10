Conoce tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy VIERNES 28 de octubre en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta VIERNES, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Aries

Es importante que seas una persona ordenada, pero en algunas cosas es mejor ceder y dejar que la vida te sorprenda, por ejemplo los fines de semana no planees todo, sal a caminar y ver que resulta.

Tauro

Se te ha juntado mundo el trabajo y has pensado en renunciar, no es el momento, lo mejor será organizar mejor tus horarios y comer a tus horas, porque en ocasiones el no comer es lo que te tiene tan irritable.

Géminis

No has sido del todo sincero con tu pareja, aprovecha este día para conversar de esas cosas que no te gustan y confiesa lo que realmente sientes.

Cáncer

Has comenzado a llevar una vida más saludable y organizada, pero a veces sueles caer en la tentación de alimentos prohibidos o adicciones que creías en el pasado, es momento de esforzarte más por seguir con los cambios positivos.

Leo

Es posible que en alguna junta laboral o con tu pareja existan hoy desacuerdos, busca relajarte y no reaccionar enojado, por ejemplo un paseo con tu mascota o visitar a tus amigos, será de gran ayuda.

Virgo

Callarse las cosas no está nada bien, principalmente si es con tu pareja, hablar evitará problemas en el futuro y podrán consolidar su relación amorosa

Libra

El dinero puede ser en ocasiones un tema conflictivo en las relaciones amorosas, pero recuerda que tu pareja es tu mejor equipo, así que es momento de que ambos aclaren cuánto están dispuestos a aportar y que sea algo equitativo.

Escorpio

Eres una persona que está continuamente buscando un crecimiento profesional, buenas oportunidades tocarán a tu puerta y serán un gran reto, no dudes de tu talento para poder tomarlas.

Sagitario

El amor no llega con instructivo, déjate llevar, ama intensamente y busca alguien que te corresponda con la misma intensidad.

Capricornio

Eres muy bueno en tu trabajo, pero recuerda que la vida es un aprendizaje continuo, así que no creas que lo sabes todo, a veces puedes aprender también de tus compañeros.

Acuario

En ocasiones eres demasiado impulsivo y muy duro con las personas que te quieren, por lo que deberás disculparte con aquellos que has ofendido. en el trabajo eres totalmente diferente, eres sumiso y ese extremo tampoco es bueno, debes levantar la voz si quieres dar a conocer tus ideas.

Piscis

Busca un momento para relajarte, para sanar tu interior, recuerda que debes estar bien por dentro y por fuera.

Fuente: Terra