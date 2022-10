Conoce tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy VIERNES 7 de octubre en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta VIERNES, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy 7 de octubre del 2022 de 2022

Aries

No te limites, tu talento puede llevarte muy lejos, aún más de lo que has logrado hasta ahora. Recuerda que el amor no debe ser aprensivo, disfruta de tu independencia y no dejes de brillar.

Tauro

Es importante que descanses las horas que te corresponde, dormir poco afecta tu rendimiento y salud. Deja de comprar cosas que no necesitas solo porque están en oferta, debes ser precavido en tus finanzas. Date una segunda oportunidad en el amor.

Géminis

La persona de la que te enamoraste es una buena influencia para ti, te hace una mejor persona. Quizá estés en números rojos por ahora en temas de dinero, pero no te estreses por ello, será algo temporal, aprende a administrarte.

Cáncer

Debes cuidar tu dinero, piensa dos veces antes de invertirlo o hacer compras grandes. En temas del amor, debes ser más realista e ir despacio antes de entregar toda tu confianza, la comunicación será esencial para poder estar con alguien que te acepta y quiera tal como eres.

Leo

Los desacuerdos en la vida de pareja siempre van a existir, lo mejor será que aprendas a disfrutar el presente y dejar atrás viejos rencores. Mantén una actitud positiva, te será de gran ayuda para encontrar soluciones.

Virgo

Es momento de dejar atrás culpas y aclarar malentendidos, no puedes estar enojado o distanciado de personas que son importantes para ti. Eres una persona, que siempre da soluciones en el trabajo, pero quizá tu talento no está siendo valorado o bien remunerado.

Libra

Debes ser más organizado, podrías comenzar a perder cosas por estar distraído. El amor no es una competencia y o debe ser una pelea constante, así que será momento de aclarar cosas con tu pareja.

Escorpio

Si con tu pareja peleas más en lo que sonríes, es momento de replantearte si es lo que quieres en tu vida. Evita las discusiones innecesarias y si ya no hay solución, quizá sea mejor que te alejes.

Sagitario

Has ayudado a alguien y esa persona te ha defraudado, quizá pediste prestado y ahora se niegan a pagarte, no te preocupes ese dinero volverá a ti de muchas formas, no te desgastes en seguir peleando con alguien en quien no debes volver a confiar.

Capricornio

El estrés ha comenzado a dañar tu salud, debes tomar un tiempo para relajarte, estar tranquilo y olvidarte un tiempo de todo lo que te preocupa.

Acuario

Por experiencias pasadas, ahora te cuesta mucho confiar en las personas, pero es momento de abrirte a la posibilidad de conocer a alguien especial que te haga feliz.

Piscis

Cuida tu salud, retoma el ejercicio y comienza a llevar hábitos saludables, notarás un cambio radical y positivo en tu vida.

