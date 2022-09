Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy VIERNES 9 de SEPTIEMBRE en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este miércoles para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy VIERNES 9 de SEPTIEMBRE de 2022

Aries

El universo está mandándote señales muy claras sobre lo que se avecina en tu carrera. El aspecto laboral está cambiando y estos días serán fundamentales para poder alcanzar el éxito que tanto has estado esperando.

Tauro

Aunque tus ideas y deseos ponen a las personas en un pedestal, esto solo podrá darte problemas a futuro, pues inevitablemente todos te decepcionarán; recuerda que no todos son perfectos.

Géminis

Tu salud depende de que mantengas tus buenos hábitos, no dejes pasar los cambios que has realizado en tu vida. Un estilo de vida saludable puede ser complicado, pero valdrá la pena.

Cáncer

No debes de permanecer en los lugares que no te valoran como debe ser. Recuerda que la confianza es esencial para que tu relación se mueva por el camino correcto; pero también debes de tomar en cuenta que la confianza total debe existir entre ambas partes de la relación.

Leo

Las situaciones que has vivido en los últimos días podrían haber puesto en riesgo tu estabilidad emocional, pero no puedes dejar eso te afecte. Céntrate en estar relajado y buscar la mejor forma de superar estas situaciones.

Virgo

Romper con lo convencional es lo que te ayudará a salir de esos pequeños baches que se te han presentado en tu destino estos días. No temas hacer las cosas diferentes y disfruta de los pequeños cambios.

Libra

La falta de química en tu equipo puede llegar a afectar a toda la empresa; por ello debes de cuidar a las personas que se integran a él. No es sencillo encontrar un monto perfecto para poner límites, pero debes hacerlo.

Escorpio

No es un buen momento para prestar dinero, podrías complicar la relación con alguien a quien aprecias y debes de tener en cuenta que este efectivo podría nunca regresar a ti. Es mejor rechazar los pedidos amablemente.

Sagitario

Cuando los celos llegan a tu relación, dejarlos ir no es tan sencillo. La falta de confianza en un apareja podría llevarte a pensar cuestiones que no son reales y no deberías de dejar que esto te aleje de lo importante.

Capricornio

Cuando es momento de cambiar de aire no hay mucho que puedas hacer sin afectarte a ti mismo. Es mejor cortar la relación desde el momento en el que te das cuenta que ya no deberías estar ahí.

Acuario

Estás a punto de aprender que las segundas oportunidades en el amor pueden ser mejores que la primera. Eso sí, debes de asegurarte de perdonar los errores del pasado y tener la mente fija en el futuro.

Piscis

No necesitas hacer de menos a alguien para que otros vean lo importante que eres. Tus jefes conocen todo lo que aportas y no deberías dudar de que eres apreciado.

