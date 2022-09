Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy domingo 25 de septiembre en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este miércoles para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy domingo 25 de septiembre de 2022

Aries

Deja de lado por un momento las responsabilidades y utiliza este día para ti, céntrate en tu vida personal. Hoy será un buen día para reencontrarte con sentimientos pasados y recuerdes momentos que te hicieron feliz.

Tauro

A veces en pareja es necesario soportar algunos momentos complicados, pero eso no significa que falta el amor. Podrías llegar a sentir que este es un día muy complicado y doloroso, y esto es por la energía que llegará a ti.

Géminis

No dejes que cuestiones externas afecten quien eres en realidad. No temas dejar que el amor entre en tu corazón, el miedo es normal, pero no debe detenerte cuando se trata de encontrar la felicidad.

Cáncer

Atrévete a realizar esos cambios laborales que ya estabas planeando, porque podría resultar algo muy bueno de ello. Los planetas se encuentran en el momento justo para que hagas crecer tus finanzas.

Leo

Llorar no es un signo de debilidad, sino una necesidad de tu ser, si te sientes estresado, cansado, solo o triste, las lágrimas podrán ayudarte a detenerte antes de seguir adelante con más fuerza.

Virgo

De vez en cuando es necesario que no actúes bajo un plan y que improvises un poco. Los planes que tienes en el fondo de tu mente no tienen por qué terminar ahí, atrévete a iniciar cosas nuevas

Libra

El movimiento de los planetas podría provocar que inicies un periodo de independencia emocional y financiera que ya necesitabas. Pero no olvides que puedes pedir ayuda cuando es necesario.

Escorpio

Cuida de tu salud porque tu cuerpo lo necesita. El exceso de estrés puede generarte problemas a corto y largo plazo, por lo que aprovechar este día para descansar es lo mejor que podrás hace

Sagitario

Necesitas dar un cambio a tu vida, te has mantenido en un lugar que no ha permitido que te impulses de la manera adecuada, por lo que tienes que empezar a moverte y descubrir qué tan lejos puedes llegar.

Capricornio

Revisa dos veces lo que haces y cuida la forma en la que te expresas de los demás. En el ámbito personal es un día complicado, pues un error podría ponerte en aprietos por el resto de la semana.

Acuario

Piensa muy bien antes de actuar. Comienza a ordenar tus prioridades, comienza a prestar atención a aquello que es más importante y no te dejes llevar por rumores.

Piscis

Termina lo que empezaste, últimamente eres propenso a dejar las cosas a medias y eso está generando tensiones en tu vida, cierra ciclos y aprende a no iniciar nuevos proyectos o relaciones antes de concluir los anteriores

Fuente: Terra