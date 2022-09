Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy miércoles 28 de septiembre en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este miércoles para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy miércoles 28 de septiembre de 2022

Aries

No te des por vencido, en los últimos días te has enfrentado a una difícil situación que se niega a salir como tú lo deseas, pero no debes de rendirte. Las cosas aún no terminan y debes insistir y resistir.

Tauro

No por miedo a perder a alguien, dejarás de intentar amar, tienes que arriesgarte. Hasta ahora has intentado proteger a tu corazón y mantener el círculo de personas que amas cerrado, pero vas a extrañar a mucha gente a lo largo de tu vida, es parte del proceso.

Géminis

Los conflictos laborales podrían estar a punto de llegar a un nivel complicado, no es un buen tiempo para el combate directo, por lo que debes dejar estrategias agresivas que no impliquen ponerte directamente en el fuego.

Cáncer

Aceptar a la familia del otro es parte esencial de la pareja, hoy una reunión o llamada familiar podría poner a prueba tu paciencia y eso pondrá en tensión tu relación, recuerda que no deberás criticar a los familiares de tu persona favorita si no quieres meterte en problemas.

Leo

Mantén en mente que tu salud financiera es tan importante como otros aspectos de tu vida y si no estás en condiciones de conseguirla es buen momento de buscar un profesional. Este día te vas a enfrentar a una posible disminución de tus ingresos.

Virgo

Ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa con tu pareja. Es hora de encontrar ese espacio solo de los dos, y de seguir adelante con el crecimiento de la relación. Hay que salir de esos espacios que no les hacen bien, pues puede generar conflictos.

Libra

Confía en tus habilidades y da un salto hacia adelante, las cosas mejorarán sin que lo notes. Has conseguido grandes cosas en donde estás ahora, pero es tiempo de u cambio de dirección. Es tiempo de dejar salir ese potencial.

Escorpio

Deja de lado los pretextos y toma a tu bienestar como tu meta más importante. En los últimos días, el exceso de estrés te ha generado problemas a corto y largo plazo, por lo que aprovechar este día para descansar y cuidar de tu salud.

Sagitario

Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo, para partir de cero. Un nuevo cambio se avecina y traerá muchas limitaciones, pero también muchas libertades, aprende a identificar tus prioridades y da espacio para tu tranquilidad mental.

Capricornio

Los cambios que hayas emprendido a favor de tu salud no tendrán resultados de un día para el otro, pero eso no significa que no está funcionando, ten más paciencia y confía en el proceso.

Acuario

Toda ganancia tiene su esfuerzo, trabaja duro, pero recuerda que al final de ello hay una recompensa. Mantén la fuerza y no te rindas porque cosas buenas se aproximan.

Piscis

Lo que necesitas para curar las heridas que te mantienen decaído es cambiar lo que te lastima. Es momento de abrir los ojos y aceptar que el lugar en el que te encuentras ya no es para ti y eso no está mal.

Fuente: Terra