Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy viernes 5 de agosto en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El día de hoy, para el periódico El Heraldo, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy 5 de agosto de 2022

Aries

Este viernes es un buen día para empezar a tomar decisiones y dejarse de lamentar por cuestiones de tu propio bienestar. En muchas ocasiones te olvidas que eres tú quien tiene la responsabilidad sobre ti mismo y está en tus manos equilibrar tu mente y cuerpo.

Deja de lado las peleas con tus rivales y comienza a forjar alianzas en las que todos ganen. En el amor debes comenzar a luchar por lo que quieres.

Tauro

En el amor estás sintiéndote rebasado por los problemas que te rodean, tu pareja ha perdido la confianza debido a los errores que has cometido y ha comenzado a creer que no sigues los acuerdos que habían establecido. Demuestra que sus sospechas son infundadas y muéstrale la verdad.

Por otro lado, disfruta los frutos de tu éxito, porque son muestra de tu talento y esfuerzo. Aunque debes estar preparado para iniciar otra etapa.



Géminis

Deja de permitir que la negatividad te domine. Ciertas situaciones te parecen imposibles, pero la realidad es que tienes la solución en las manos, cuando se quiere se puede y aquí podrás demostrarlo.

Resuelve todas las situaciones internas que te frenan y comienza a llevarte a ti a tu equipo al siguiente nivel.

Cáncer

Tienes que dejar de pedirle imposibles a tu pareja. Debes entender cuando no le es posible darte todo a lo que estás acostumbrado o todo lo que esperas de él. No te sientas desesperado si en alguna situación no sientes su apoyo, porque tú solo podrías manejarla a la perfección, tus habilidades te respaldan.

Toma en cuenta que a veces un “no” va a ser de provecho para ti, porque te dará la oportunidad de analizar si lo que te ofrecen en una situación, es realmente lo que más te conviene.

Leo

Tu cuerpo necesita que le exijas más, comienza una nueva actividad física y libera esa energía de más que se ha acumulado.

Aunque no hay nada escrito, en una relación romántica siempre hay reglas y no se vale cambiarlas sobre la marcha. No permitas que tu pareja se aproveche de ciertas situaciones para modificar los acuerdos a los que habían llegado.

Virgo

Evita confundir tu trabajo con el de los demás, has estado tomado responsabilidades que no te corresponden y eso te ha creado una mejor imagen de ciertas perdonas, a pesar de que no están trabajando como deberían.

Libra

Deja de tener miedo por cosas que aún no han ocurrido. Nada es seguro en esta vida y te has estado limitando por posibilidades que ni siquiera han ocurrido. Los errores pueden pasar, y las situaciones inesperadas siempre van a estar presentes, pero esto no debería frenarte.

Por otra parte, debes darte un espacio para sanar, tu bienestar emocional es muy importante y la has dejado de lado.



Escorpio

Si te equivocas, no temas reconocerlo. Evitar tomar las responsabilidades de tus errores podría tirar abajo el gran trabajo que has hecho, porque reconocer los pequeños problemas es parte de crecer e intentar ocultarlos solo proyecta una mala imagen.

Es momento de que tomes las riendas y guíes a los que te rodean al camino correcto, sin importar que para ello no puedan parecer perfectos. Todos cometen errores.

Sagitario

La mala comunicación y las indirectas pueden afectar tus relaciones, por lo que es mejor que evites dejar temas a medias. Las heridas que se causan con las palabras pueden ser tan dolorosas como las físicas.

No renuncies a tus sueños, porque lo que puede ser imposible para algunos puede convertirse en tu realidad si trabajas por ello.

Capricornio

Este viernes es el día en el que podrías tener esa reconciliación que necesitas. Recuerda que los éxitos y los fallos se comparten y las responsabilidades de una derrota pueden ser compartidas con tu equipo, no para echar culpas, si no para encontrar soluciones y recibir apoyo.

Estos días debes de tener mucho cuidado con tu salud porque algo podría estarla afectando.

Acuario

Tienes que poner límites en hasta donde estás dispuesto a llegar por tu pareja. Si la persona a la que quieres es muy contraria a ti, probablemente no es una buena idea que comiences a dejar de lado tus valores para defenderla.

Piscis

No dejes que alguien más te diga como debes de sentirte respecto a alguna situación. Solo tú puedes saber cómo una situación te afectará o no y cómo vas a reaccionar ante ello. Confía en tus instintos y no te dejes influenciar.

Permítete sentir lo que sientas y libera tus emociones.

Fuente: El Heraldo