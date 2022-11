Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy MIÉRCOLES 16 de noviembre en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este sábado, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy MIÉRCOLES 16 de noviembre de 2022

ARIES

Hoy podrías enfrentar una dificultad automotriz y llegarás tarde a una cita importante, nada que no puedas arreglar con una llamada pero, si las cosas comienzan a complicarse desde un principio, probablemente no sea la mejor idea continuar con esa sociedad. Van a tocar a tu puerta con una confesión que pone en duda aspectos de la persona que amas.

TAURO

Para este día ponen en claro que tendrás un rencuentro con alguien del pasado, este personaje formó parte de tu vida pero ahora no tiene cabida, recuerda que el pasado no tiene nada nuevo para contar y que por algo pasan las cosas, mejor fluye y deja que la vida siga su cause, trabaja para mejorar todos los aspectos de ti mismo, recuerda que nadie más hará nada que no hagas tú, así que ya conoces la dirección sólo elige con cuidado los pasos que seguirás.

GÉMINIS

Según los horóscopos de hoy, podrás tener un día muy productivo en cuestiones laborales, así mismo Mhoni Vidente recomienda que te vistas de azul marino para atraer la abundancia y que todos comiencen a notar que vas en serio en la vida y que sabes lo que quieres. Es inevitable que el desaliento no tome por asalto de vez en cuando, pero es obvio que sabrás reponerte a los bajones, eres un signo del zodiaco poderoso.

CÁNCER

No tienes más opciones que hacer frente a todas las dificultades que te vengan de frente, no es momento de correr a esconderse, por el contrario, debes de poner todo de ti para salir adelante de la situación en la que te encuentras. Hay arenas movedizas entre tu pareja y tú. Ese tema sobre el qué no pueden hablar y que es hace discutir con furia, de eso mismo se trata.

LEO

De acuerdo con los horóscopos de este miércoles 16 de noviembre dicen que es momento de reconocer tus verdaderos sentimientos, no tomes tu energía a la ligera. Eres una de las personas más divertidas de los signos del zodiaco, trata de sacarle provecho a eso en tu vida diaria. En el romance es un hecho que el amor debe ser un deber compartido, y que cada una de las obligaciones que emanen de él tiene es responsabilidad de ambos.

VIRGO

El amor es de dos, siempre debe ser un refugio y no una guerra, evita que tu familia se meta en discusiones de pareja pues, podrías abrumar al ser amado. Podría haber una pequeña fuga de capital en tu negocio, revisa bien todo antes de pagar las cuentas, es mejor hacer inventario de las pérdidas, y encontrar la manera de subsanarlas

LIBRA

Muchos compromisos sociales se acercan a tu vida, por ello este miércoles 16 de noviembre deberás darte tiempo para quererte y mimarte, con esto te verás de maravilla como siempre. Eres la última persona que puede enjuiciar su propia conducta. No le puedes indicar a tu pareja cómo tomarse tus actos, trata de llevarte las cosas con mayor seriedad, las cosas del amor pues no siempre tenemos que ser tan sarcásticos.

ESCORPIO

Es un buen momento para invertir y acrecentar tu patrimonio, no pienses demasiado las cosas y arriésgate, este mundo es de dinero y a tu signo del zodiaco le gusta, mientras mas tienes mejor te tratan, es una ley de la vida.

SAGITARIO

En estos días fríos te podrías sentir algo apagado pero, auguran una buena media semana, ese proyecto en el que trabajas podría tener avances muy significativos. En el amor, lo que necesitas es un recordatorio de las razones de esta relación. Todo lo que tu pareja te ha dado y todo lo que tú les has entregado, sin buscar nada a cambio en ambos casos.

CAPRICORNIO

Los negocios tienden a subir las horas de trabajo durante los últimos meses del año pero, este miércoles 16 de noviembre deberás darle prioridad a tu familia y a los tuyos, antes de comenzar con estas extenuantes jornadas laborales. No te preguntes cuál es la necesidad de la libertad. En lugar de ello, ejércela, sal, viaja y vive como pocas veces lo has hecho. Trata de mantener tus pensamientos positivos en el día de hoy.

ACUARIO

Tus profundos sentimientos hacen que las expectativas que tienes sobre las personas sean altas y termines con una decepción, por ello los horóscopos dicen que te conviene hacer un ritual para impulsar el amor y que las cosas se den con la misma fuerza y generosidad con que han venido ocurriendo. El Destino marca que solo tú puedes salir victorioso de esta situación, y sin esfuerzo qué es lo mejor.

PISCIS

Dime que presumes y te diré de que careces, para este signo del zodiaco señalan que continuas con pensamientos de lo que ya fue y no piensas en el que será, te repites que no hay nada como el ayer, y eso te hace cerrar los ojos ante las posibilidades del mañana, no te quites esta posibilidad y sigue con ganas de disfrutar tu vida, recuerda que lo mejor está por venir.