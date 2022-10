Descubre lo que los astros te deparan en el horóscopo de Mhoni Vidente de este jueves 20 de octubre, en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este viernes, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la regía más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores, para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy jueves 20 de octubre de 2022

ARIES

Ahora es cuando para volver a la dieta, si quieres que toda la ropa que te gusta te quede para las fiestas de fin de año debes comenzar hoy mismo con el ejercicio para que la abundancia que se aproxima llegue y no tengas remordimientos a la hora de celebrar, por lo que es un gran día para comenzar a preparar tu cuerpo para que sea una celebración completa.

TAURO

Con la alineación que presentan las estrellas para los próximos días debes tener calma pues, este día podría ser el principio de un problema que dure mucho tiempo, trata de tener todo en regla para que si tienes que defender tu postura, sea con papeles en la mano y quede descartado cualquier posibilidad de que algo malo te ronde. Este jueves viste de color azul para atraer la armonía a tu vida, eres un signo del zodiaco hogareño y necesitas esto en tu vida.

GÉMINIS

Trata de comer de una manera más sana, los horóscopos de hoy dicen que podrías experimentar un dolor que ya conoces, ten calma y mejor pon manos a la obra para tener una mejor calidad de vida pues, los dolores y la debilidad que hoy sientes tiene más que ver con lo anímico que con lo físico. Es por ello que la mejor estrategia para combatirlo y remediarlo para que puedas continuar con tus actividades.

CÁNCER

No es momento para cumplir caprichos, estas en una época de tu vida donde necesitas más de ti mismo que de nadie, por ello debes enfocarte en lo que quieres alcanzar, eres un signo del zodiaco que le pone mucho empeño a las cosas que hace, es momento de que ese mismo empeño lo pongas en ti mismo y comiences a ver los resultados, trata de vestir de colores fuertes hoy para atraer la abundancia.

LEO

Hoy es un día poderoso para alcanzar las metas que te trazaste a inicios de mes, no dejes ni una oportunidad por perdida y trata siempre de ir al frente, la verdadera victoria es y siempre será hacer lo correcto y no tienes por que sentir remordimiento si no llegó a buen puerto la resolución que buscabas para tu bienestar en estos días, la paz que sentirás en este día hará que todo haya valido completamente la pena.

VIRGO

En el amor no debemos dar nada por seguro, no dejes que se apague la llama del amor, cada día, como hoy, hay que tener detalles que te acerquen y nos caldeen el corazón. Este es un día para comenzar a romper el silencio y cerrar las grietas que puedan fracturar tu amor, si estas soltero trata de abrir tu circulo social para que conozcas a nuevas personas.

LIBRA

Estarás en una etapa compleja de tu desarrollo personal por lo que no tendrás tiempo para trivialidades, tu sabes cuales son las cosas que realmente importan en la vida y ahora es cuando hay que ponerles un ojo y comenzar a sanar para que este año se marche sin dejar cicatrices que no puedas cubrir con una sonrisa de ahora en adelante, esa es y siempre será tu misión en esta vida, ser muy feliz.

ESCORPIO

Podría ser un día frío y no me refiero al clima, será un día en el que necesites bajar las revoluciones, desconectarte de los demás y volver a ti, esto te hará mucho bien y despejará los pensamientos extraños que has tenido en los últimos días.

SAGITARIO

Sabes perfectamente lo que debes hacer y si no lo haces estas en peores condiciones que antes, ahora ante a trabajar en lo que quieres para tu futuro, las cosas no son regalos de nadie y todos tenemos que batallar para que las cosas valgan la pena, cuida lo que comes para que no tengas problemas estomacales pues, tu signo del zodiaco padece mucho con los males del sistema digestivo, trata de tomar te verde a diario para mejorar tu metabolismo.

CAPRICORNIO

La salud no es un juego, es necesario que te pongas atención a ti mismo en este día jueves 20 de octubre, tienes que escuchar a esa voz interior tuya que te habla y te recomienda un camino diferente. Tu cuerpo conoce sus propias necesidades, y no duda en sugerirte que hagas los cambios necesarios en tus hábitos. En este día, no necesitas otra guía. Sigue las peticiones de tu intuición, y recuperarás el equilibrio perdido

ACUARIO

Hoy debes limpiar tu aura y alejar a los parásitos energéticos que se adhirieron a ti en los momentos que te encontrabas triste o con personas que solo robaban tu energía, lava tu cabello a la luz de la luna con jabón neutro y piensa en todo lo que quieres que se vaya de tu vida con el agua que corre, una vez que completes este ritual notarás como tu mente se aclara y podrás con todos los desafíos de la vida.

PISCIS

Los horóscopos de hoy señalan una gran alternativa para que puedas alcanzar tus sueños, sólo tu sabes lo que quieres y eso es una ventaja sobre los demás, eres un signo del zodiaco con muchas bendiciones y gracias a ello todo lo que emprendes sale bien, este jueves podría comenzar un proyecto que necesita de tu sapiencia y tu ingenio, algo relacionado con robótica o herramientas para motores que es lo que te apasiona.