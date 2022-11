Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 3 de noviembre en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este jueves, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 3 de noviembre de 2022

ARIES

Este jueves tendrás que ser muy precavido con los gastos que realices ya que podrías tener problemas económicos en los siguientes días, por lo que deberás estar muy atento con tus ingresos. Te llegará una nueva oportunidad laboral que te dará esa estabilidad que siempre has estado buscando. Sin embargo, no deberás de divulgarlo ya que has personas que te tienen mucha envidia y pueden cebarlo. A tu signo lo persiguen mucho las envidias, será un mes de estar entre dos amores que te mantendrán muy distraído.

TAURO

Piensa antes de actuar, ya que podrías meterte en varios problemas por ser impulsivo y sólo hablar por hablar. Tu color de la suerte será el azul; tus números mágicos serán 4 y 25. Este jueves podrás cambiar de pensamiento y forma de ser, recuerda que se te dará la oportunidad de estar más controlado en tus impulsos y así lograr más objetivos en la vida. Si la persona con la que estás ya no te llena, es un buen momento para dejarla ir y comenzar algo con signos compatibles como Cáncer y Acuario.

GÉMINIS

Es un buen momento para seguir avanzando y dejar atrás las opiniones de los demás que sólo han puesto una barrera para que cumplas tus sueños, además de que sólo te están robando la buena energía que te cargas. Te buscará un nuevo amor del signo Sagitario o Libra que hablará de una formalidad contigo. Cuídate de dolores de espalda o cuello, deja la tensión de lado. También es un buen día para ahorrar.

CÁNCER

Hoy comenzarás a cumplir algunos sueños que aterrizaste hace un par de semanas, eso te dará un golpe de energía que te ayudará a seguir adelante. Saldrás de viaje o te mudarás a otro país por temas de trabajo. No seas tan expresivo con tus cosas porque no todo el mundo te quiere bien y sienten envidia hacia ti; trata de ser discreto.No busques ese amor que ya no está a tu lado, lo que sucede conviene, mejor busca parejas más compatibles con tu signo como Virgo o Piscis.

LEO

Será un día de mucha paz y reflexión, ya que sabrás actuar antes las adversidades y estarás esquivando cualquier tipo de confrontación ya sea con tu pareja o tu círculo de amistades. Esto te ayudará a mantener no sólo una convivencia sana sino a no tener malviajes emocionales. No busques ese amor que ya no es para ti, recuerda que a veces uno mismo se pone obstáculos para no ser feliz. Es un día, el cual se dará una relación formal con alguien del signo de Aries o Escorpión, muy compatible contigo.

VIRGO

Hoy deberás de mostrar siempre una buena actitud ante las cosas, pues tendrás varias piedras en el camino que te harán salir de tu equilibrio. Sin embargo, te ayudarán a tomar mejores decisiones en un futuro. Cuídate más en cuestiones de problemas de migraña y nervios, intenta seguir con el ejercicio. En el trabajo te vendrá una oportunidad de crecer en lo profesional y te darán un aumento de sueldo. A los Virgo solteros les vendrá un amor muy fuerte e intenso que los hará sentir muy bien.

LIBRA

Deberás tener mucho cuidado con darle tu amistad a nuevas personas, ya que podrían darte la puñalada por la espalda y convertirse hasta en una enemistad. Recuerda que primero debes de conocer bien a la persona antes de darle el voto de confianza. Habrá muchas presiones en tu trabajo con juntas para definir cambios de puesto, serás muy importante en la toma de decisiones porque ser Libra amerita tener puestos de jerarquía y de mando. Alguien de tu trabajo o escuela te invita a salir.

ESCORPIO

Este día mostrarás una madurez mental que te ayudará a crecer mucho sobretodo en la cuestión sentimental y profesional, por lo que deberás mantenerte en ese camino para seguir cumpliendo metas que te has impuesto desde antes. Ten cuidado con tu dinero, trata de no enseñarlo tanto y ser más discreto para que no provoques envidias. En cuestiones de salud, trata de relajarte más.Eres el mejor conquistador, pero trata de ya no andar con dos a la vez porque tarde o temprano se van a dar cuenta.

SAGITARIO

Deberás estar muy atento este jueves, ya que te llegará una mejor propuesta laboral la cual te generará mayores ingresos, un nuevo trabajo que no deberás desaprovechar ya que podría sacarte de apuros. En temas del amor, debes pensar muy bien si te quedas o te vas de donde estás, de ser necesario acude con un especialista para que te ayude. Arreglas papeles de créditos para pagar deudas. No te metas en problemas que no son tuyos, cada quien se tiene que hacer cargo de su vida.

CAPRICORNIO

Es un buen día para invertir el dinero en un negocio que te regalará mucha abundancia o también podrás cambiar de trabajo, ya que la suerte estará de tu lado y lograrás todo lo que te propongas. Recuerda que tu signo es fuerte y siempre tiene la solución ideal para resolver los problemas. Sabrás de la boda de un amigo que te dará mucho gusto. Cuida tu espalda y riñones, toma más agua y deja el alcohol y la sal.

ACUARIO

Serás reconocido en tu trabajo, por lo que tus esmeros y dedicación se verán reflejados en un aumento, el cual no sólo te ayudará económicamente sino a crecer profesionalmente. En tu trabajo recibes un reconocimiento por parte de los directivos y te ofrecen un aumento de sueldo. Ten cuidado con problemas de obesidad, mejor sigue con la dieta. Comienza a comprar tus regalos de Navidad para que no estés presionado. Sal a caminar en las mañanas para que tengas comunicación con lo divino y que tus energías sean más positivas.

PISCIS

Las malas energías estarán muy presentes en tu círculo, por lo que si te llega una nueva oferta laboral, no deberás de compartirla hasta que se concrete, ya que muchos podrían echarte la sal. Sera un día de jueves para tomar la decisión de ser feliz contigo mismo y tu pareja. Tendrás un ingreso extra por cuestión de un contrato y un bono de productividad. Ten cuidado con amores del pasado porque te verás envuelto en chismes o reclamaciones