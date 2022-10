Descubre lo que los astros te deparan en el horóscopo de Mhoni Vidente de este miércoles 12 de octubre, en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este viernes, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la regía más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores, para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy miércoles 12 de octubre de 2022

ARIES

En el trabajo recuerda que es un equipo, donde todos deben saber de antemano, el momento en el que deben entrar a escena. No puedes producir en el caos o en el desconocimiento. Es difícil adaptarse a la vida con otra persona cuando has vivido toda tu vida por tu cuenta, y es preciso dividir tiempos y espacios entre dos, llevará su tiempo, pero valdrá la pena.

TAURO

Nunca camines a tras de tu pareja, siempre busca tu propio camino y no seas su sombra, busca y lucha por tus ideales, sé tú no lo que tú amor desea. Tu cuerpo no puede ser una apuesta que dejes en manos del azar. Tienes que tomar acciones concretas para que tu vida sea lo que quieres, pues de otra manera te arriesgas a sinsabores y posibles limitaciones en tu estilo de vida.

GÉMINIS

Más vale pedir perdón que pedir permiso, arriésgate por tus ideales. Si sigues esperando la aprobación de tus superiores, nada de lo que deseas va a ocurrir de la manera en que deseas que suceda. En el amor es bueno hablar y ver por dónde va la relación, sino es lo que esperan tomen cartas sobre el asunto y pónganle rumbo. Tienes una tendencia a tomar decisiones sin consultarle, y eso termina por hacerle daño en su autoestima y en la confianza que tiene en ti.

CÁNCER

Este miércoles es un buen momento para bajar poder aprender de tus errores, reconocerlos y sobre todo bajar la intensidad, recuerda que de esto también se aprende mucho. Espera el llamado de los elementos. Es un buen día para reconectar con tu ser natural, con tu esencia. Debes abrir la ventana y la puerta, debes dejar que entren todos los elementos en forma de la Luna, el Sol y el viento.

LEO

Cuidado, si necesitas hacer un cambio o invertir, ten cuidado todos los factores que rodean esa elección, analiza bien la situación. No hay que dejar ninguna promesa sin cumplir. Y si por razones económicas esto no es posible, es necesario recordarlas, marcarlas en el calendario, darle visibilidad y considerar hacerlas realidad en el futuro inmediato.

VIRGO

Según los horóscopos es momento de dejar atrás la ironía y el sarcasmo para habla desde el corazón. No hay nada malo en reconocer que tienes miedo y necesitas un poco de ayuda. Si ya estabas con una vida sana, replantéate que te llevó a eso y cómo te sientes, evita traer de vuelta a tu vida a las azúcares, las grasas y otras sustancias adictivas y tóxicas que alteran tu metabolismo.

LIBRA

Cada persona vive sus procesos de diferente manera, y tu pareja no es la excepción. A pesar de la cercanía, hay cosas que cada uno debe vivir a su modo. Decir adiós es lo más complicad para ti, pero tranquila a veces es necesario los cambios y las despedidas. Te has guardado uno desde hace tiempo. Ya no puede esperar más, porque te hace daño y porque debes dejar ir a esa parte de ti que supo ser con otra persona.

ESCORPIO

Pon atención a tus finanzas este día habrá que estar mucho más atento al flujo del dinero. Esas pérdidas que has tenido a últimas fechas tienen explicación, y puedes evitarlas. Es vital llevar un recuento de todas las manos que entran en contacto con el dinero, y hacia dónde lo mueven. Ahí está el eslabón roto que debes recomponer.

SAGITARIO

No te preocupes por contratiempos, esta vez eres quien tiene la razón, y no tus superiores. Has tenido un regaño injusto, y hoy piensas en cómo debes enfrentar esta situación. Tienes que ser cauto y demostrar tu punto con hechos y datos. Podrás encontrarlos y con ellos en mano, podrás reclamar que, si no se pidan disculpas, si se te dé alguna compensación.

CAPRICORNIO

No desistas en tus sueños, encontrarás pronto a personas que no tendrán miedo de tu visión, así que no tengas miedo, nada es peor que no aprender nada de los fracasos así que ánimo, si tu apuesta no es bien recibida por los demás, tienes que seguir adelante con ella por tu cuenta, pues los astros señalan que has dado el paso correcto.

ACUARIO

Los astros te deparan un día en el que entrarás en contacto contigo mismo para que descubras lo que realmente quieres en esta recta final del año, el tiempo es tu activo más valioso y debes aprender a invertirlo de manera correcta con las personas correctas, un golpe de suerte se avecina y te ayudará a que tus bolsillos estén más holgados en estos días pero, trata de cuidar los recursos para que las predicciones se cumplan.

PISCIS

No dejes de dar lo que recibes de la persona que amas. Es un circuito de esperanza. Este es un día que debes aprovechar para apostar al azar. De manera que no dejes de trabajar duro y de cuidar tus ingresos.