Descubre lo que los astros te deparan en el horóscopo de Mhoni Vidente de este miércoles 19 de octubre, en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este viernes, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la regía más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores, para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy miércoles 19 de octubre de 2022

ARIES

Deberás tener mucha paciencia pues un trámite que tenías atorado se está resolviendo favorablemente pero aún necesitas un poco más de tiempo, trata de meditar y no pensar en ello este día, es mejor que salgas a dar un paseo con tu mascota y te distraigas un poco, recuerda que a tu signo le hace muy bien esto pues le gusta conectar con la naturaleza.

TAURO

Tendrás que salir adelante de una dificultad este día que tendrá que ver con tu familia, trata de mantener la calma y ser solidario con los tuyos, recuerda que la vida es un sube y baja y cuando superes esta serás mucho más fuerte, trata de no prestar dinero ni apostar cantidades fuertes en juegos de azar para que no se escapen tus recursos.

GÉMINIS

Es ideal para que comiences a disfrutar de tu cuerpo es el primer paso para un equilibrio saludable. Tienes que realizar un rito que, cada mañana, despierte todos tus sentidos y potencie su alcance. De manera que apenas despunte el sol, antes de salir a tus obligaciones, prueba, toca, huele, observa y escuchar. Ten un primer contacto con objetos que deleiten a todos tus sentidos y mejorará tu ánimo

CÁNCER

No es momento de bajar la guardia, las personas de este signo del zodiaco suelen sentir relajación cuándo un año va a terminar pero, estas en todo lo contrario pues, es momento de apretar todas las tuercas y cerrar con fuerza, por ello los horóscopos de este miércoles 19 de octubre dicen que debes de poner atención a tus labores de hoy para que no se vaya ningún dato erróneo que mas tarde debas corregir y empañe tu buen desempeño.

LEO

Hoy podrías tener ganas de volver a comenzar una obra grande para tu vida pero, debes tener cuidado de dejar afuera el egocentrismo y la codicia pues, esto lejos de ayudarte podría alejarte de tu objetivo primordial, recuerda que tienes personas por la que debes de ver y no solo se trata de ti, si entiendes esto habrás entendido la vida y de lo que se trata.

VIRGO

Tendrás un miércoles lleno de buenas noticias y mucha posibilidad en tu vida, este día podría llegar esa oportunidad que tanto anhelas, estas en tu mejor época del año, cómprate zapatos nuevos para que pises el éxito todo el tiempo, trata de no saturarte con el trabajo, hay tiempo para todo y más para tu familia. Estarás festejando tu cumpleaños y preparas tu postre favorito para coronar el día, el consejo es aprende a decir no y a continuar con tu vida, el pasado no tiene nada nuevo que contarte.

LIBRA

Será un miércoles con muchos desafíos a los que deberás hacer frente, recuerda que el buen juez por su casa empieza, la familia a veces puede ponerte en aprietos pero debes discernir entre el bien y el mal para poder apoyar o dar un punto de vista válido, trata de darte un baño de sol al comenzar el día para que te cargues de energía positiva y puedas hacerle frente a la semana.

ESCORPIO

Un buen amor podría llegar a tu vida, has luchado por tenerlo y ahora puedes permitirte sentir algo de nuevo por una persona, ahora tienes mayor experiencia, además los horóscopos dicen que será alguien del signo Aries o Virgo que será muy afín a ti y podría significar algo importante en tu vida, pies de plomo escorpio, eres un signo del zodiaco intenso y quien te quiera te deberá querer así como eres.

SAGITARIO

Eres un signo del zodiaco aventurero, tanto tiempo en casa podría agotar tu paciencia pero, será mejor que ayudes a tu mente a mantenerse en calma para que no te juegue una mala pasada pues, ahora es tiempo de vacas flacas y si para tu mejor época del año quieres tener dinero será mejor que desde este miércoles 19 de octubre ahorres y dejes pasar algunos planes, no vayas a todas las fiestas ni salgas a todos los planes, cuida tu energía y cuidarás de todo lo demás.

CAPRICORNIO

A veces nos cuesta trabajo adaptarnos a los nuevos tiempos, por ello los horóscopos de hoy dicen que te darás cuenta que siempre que algo nuevo sale a la luz hay una resistencia natural. No debes sentirte desesperanzado y derrotado por ello. Con el tiempo y con la insistencia vendrá la comprensión de tus nuevas ideas, y podrás dar por cumplida tu meta de innovación. Sé paciente que tu momento de brillar con fuerza se acerca.

ACUARIO

En las próximas horas un golpe de suerte llegará a tu vida, trata de no idealizar los milagros y las personas para que verdaderamente la vida te sorprenda, perderte a ti mismo será como perder un tesoro por lo que es bueno volver a conectar con tu niño interior para poder renovar tus sueños y puedes comenzar a partir de hoy miércoles 19 de octubre.

PISCIS

Los astros tienen una alineación especial para hoy, podrías tener pronto una reunión familiar organizada por ti, eres un signo del zodiaco que eso le hace falta, es tiempo de que regresen las risas y la fiesta. Este un buen día para comenzar a celebrarse de nuevo, para poner todo patas arriba y sorprenderse el uno. Sin esa magia el amor está amenazada: no permites que la apatía se lo coma todo.