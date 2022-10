Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy MIÉRCOLES 26 de octubre en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este jueves, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy MIÉRCOLES 26 de octubre de 2022

ARIES

Tu carácter y temperamento será punto clave para todos aquellos proyectos que quieras realizar a corto plazo, por lo que es un buen momento para meditar y reflexionar sobre todo aquello que deseas. Tendrás fuerza espiritual muy elevada y oportunidades para vencer cualquier obstáculo que se te presente. Para los Aries que están en pareja, serán días de amor verdadero. Si sientes que no logras tus objetivos, no te estreses.

TAURO

Será un buen día en lo que respecta a lo laboral, ya que tendrás mucha estabilidad y sobre todo ganas de seguir triunfando dentro de la empresa, pues expresarás todas esas ideas que no sólo ayudarán a tu avance sino al de la compañía. Tus números mágicos son 03 y 15, tu color es el rojo. Debes entender que tu signo es muy terco y a veces no mide el peligro de las situaciones, por eso se te recomienda pensar más de dos veces lo que digas.

GÉMINIS

Por fin lograrás cumplir esa meta profesional que siempre anhelaste por lo que en definitiva será un día feliz en este ámbito. Por otra parte, deberás estar muy atento a las malas energías pues algunas personas querrán hacerte daño. Gozarás de buena actitud y la llegada de un dinero extra. No pelees con tu pareja sentimental, te harás unos arreglos de cirugía estética y te invitarán a un negocio.

CÁNCER

Es un día en el que te mantendrás con una actitud muy positiva, lo que te ayudará no sólo a tener un ambiente de paz en tu trabajo sino también de pareja, pues ayudará a que tu relación se fortalezca. Intenta estar más atento a tu salud y mantén una dieta saludable para verte y sentirte excelente. Tomarás tus vacaciones para tener tiempo para ti.

LEO

Debes tener mucha confianza en lo que realizas, ya que últimamente has estado dudando muchas de las habilidades que tienes y eso no te ayudará en avanzar en muchos aspectos de tu vida. por otra parte, necesitas trabajar en el perdón, ya que ese resentimiento que tienes no te llevará a nada positivo. Lo más importante de este arcángel es que te dará el respeto por ti mismo y por los demás. Aplicarás para un trabajo nuevo y mejor pagado, tendrás la invitación a un viaje. Mantén alta tu energía con buenas rutinas de ejercicio.

VIRGO

Tus números mágicos serán 06 y 20, tu color el blanco. El arcángel Raziel te ayudará a tener esa seguridad de progreso y bienestar a tu alrededor, solo invócalo e intenta estar en paz con tu corazón para que atraigas lo que deseas. Además, te ayudará en situaciones económicas, es decir, dejarás atrás la pobreza y deudas. La salud y el amor verdadero se te darán sin tropiezos.

LIBRA

Es un buen día para quitar a todas esas personas tóxicas que sólo está absorbiendo energía, por lo que deberás tomar decisiones con la razón y no con el corazón. En tanto, el arcángel Rafael te ayudará a sanar de cualquier enfermedad, solo invócalo para que tengas su respuesta.Vendrá a tu vida un amor de Aries o Capricornio que será muy compatible. Haces unas mejoras para tu casa. Piensas mucho en tener un bebé, Libra es de los mejores padres, por eso es tiempo de hacer una familia.

ESCORPIO

Debes tener muy presente al arcángel Jofiel en tus oraciones ya que será quien te ayude a cumplir todos esos sueños y metas que te has planteado en días recientes, por lo que la fe no deberás perderse. Recuerda que estás en una buena época, no dudes en cambiarte de trabajo a uno mejor o poner un negocio para que tengas más solvencia económica. Cuídate de problemas de depresión y angustia, recuerda que tu signo es agua y eso lo hace ser muy sensible.

SAGITARIO

Tus número mágicos son 05 y 66, tu color el verde. El arcángel Gabriel te indica que es momento de actuar conforme a tus metas, por eso no debes detenerte para salir adelante en tu vida profesional. Tendrás más comunicación con todos los que te rodean y podrás tener a tu lado el amor verdadero. Te cambias el look, recuerda que tu signo es el más vanidoso del Zodiaco y siempre se quiere ver de lo mejor.

CAPRICORNIO

Es un buen momento para que dejes atrás todas esas actitudes negativas que has estas arrastrando en últimos días. En tanto, el arcángel Chamuel indica que vendrán oportunidades nuevas de crecimiento y la llegada de dinero que te hará sentir fuerte. Recuerda mantener a las personas buenas en tu vida y alejar a las tóxicas, aprende a valorar lo que te rodea.

ACUARIO

Debes mostrar fortaleza ante los cambios que has tenido y seguirás teniendo en el transcurso de esta semana, dejando atrás esos miedos e inseguridades que no te dejarán nada bueno. Realiza actividades que te llenan de energías positivas, como el deporte y negocios propios. Recuerda que tu signo es muy inteligente y carismático, eso hace que tengas éxito en todo lo que te desempeñas, pero trata en no caer en la soberbia y arrogancia para que no tengas energías negativas a tu alrededor.

PISCIS

De acuerdo con Mhoni Vidente, te llegará la abundancia y la prosperidad, prepárate para cambiarte a un trabajo más exitoso. Nunca dudes en tener pensamientos positivos, no te sabotees tú mismo con ideas negativas, siempre mantén buena actitud. Tus números mágicos son 16 y 28, tus colores el blanco y rojo. En tu trabajo tendrás juntas de última hora para una supervisión, así que trata de tener todo en orden.