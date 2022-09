Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy viernes 23 de septiembre en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este viernes, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy viernes 23 de septiembre de 2022

Aries

No te dejes llevar por las mentiras de las personas. Personas que solo buscan meter intrigas en tu relación amorosa se van a hacer presentes, es muy importante que confíes en tu pareja.

Tauro

Cuida tu economía, evita gastos innecesarios y deudas, solo gasta con lo que en verdad tengas y puedas pagar.

Géminis

Estás pasando por algunos contratiempos, aunque será complicado resolverlos, debes saber que una buena actitud será la clave para sobrellevar todo y no dejarte vencer.

Cáncer

Haz a un lado tus dudas y valora a la persona que tienes a tu lado, conquístala y vuelve a enamorarte como aquel primer día. El universo puso a alguien especial en tu camino por una razón

Leo

No te gusta que nadie te diga lo que tienes que hacer, pero en cuestiones de finanzas los mejor será que te dejes aconsejar, necesitas ayuda para dejar de perder tus ganancias.

Virgo

Tus jefes te tienen en un gran concepto, demuestrales que eres una persona con gran liderazgo y con muchos talentos, que tienes grandes ideas y que mereces seguir creciendo dentro de la empresa.

Libra

No debes comprar cosas innecesarias, no importa que estén en oferta, es un gasto con el que no contabas y son cosas que en realidad no vas a ocupar o que no son impredecibles.

Escorpio

Tendrás una invitación que no podrás rechazar, no te niegues a conocer nuevas personas y nuevos lugares, es importante que expandas tu mente y te dejes consentir, tú eres lo más importante.

Sagitario

Estás en una gran etapa para iniciar nuevos proyectos pero necesitas de un impulso económico, no pidas prestado, lo mejor será buscar otro empleo, vender algo o hacer alguna inversión para obtener el dinero.

Capricornio

Olvida las diferencias con tus compañeros de trabajo y comienza a mejorar la comunicación, es esencial que todos trabajen en conjunto si quieren sacar adelante los proyectos.

Acuario

Tienes muchos pendientes por resolver, deja de posponer cosas, ya no es momento de acumular más tareas es tiempo de actuar y resolver, confía en que puedes resolverlo.

Piscis

Eres alguien muy entregado cuando te enamoras, a veces lo mejor es ir despacio, conoce mejor a las personas antes de darlo todo.

Fuente: Terra