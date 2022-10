Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy sábado 8 de octubre en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este viernes, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la regía más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy sábado 8 de octubre de 2022

Aries

Si sientes culpa por algo que hiciste y afectó a tu pareja, este día es momento clave para enmendar tu error por lo cual es indispensable que aprendas a pedir disculpas y siempre escucharlo o escucharla para que se sienta bien. De ahora en adelante tienes que jerarquizar tus gastos y dejar de lado todo los gastos hormiga, sí esos que te van dejando sin dinero durante la semana porque de piquito en piquito se hace grande el marranito.

Tauro

Activate, si te sientes estancado, abrumado y cero activo quiere decir que estas en tu zona de confort, busca nuevos retos y ponte a prueba ante los nuevos desafíos. Los actos son los que cuentan y esto tiene que ver más que nada en la parte laboral, procura tener metas fijas que te ayuden con el dinero y trata de no preocuparte de más con todas las cosas que tienes el trabajo.

Géminis

¿Te absorben tu energía? Si tienes amigos o personas que cada que las vez te dan una sensación de cansacio es mejor alejarte de ellos, es una flag red ¡cuidado! Recuerda que soltar es lo mejor sobre todo cuando de rencor se trata, por lo que debes aprender a soltar y seguir adelante, te sentirás más liviano y con más paz.

CÁNCER

El dinero es la felicidad muchas veces, pero también la envidia y el rencor, así que si tienes peleas entre tú y tú pareja, debes saber que nunca terminan bien, por lo que se debe buscar una buena comunicación para resolver todo. Estas considerando buscar una mejor opción para tu salud, aquí entra en juego velar por tu bien y el estado de tu salud, de esta forma tendrás un excelente bienestar.

LEO

Con tu pareja las cosas van muy bien por lo que este día deben tener un plan romántico para que las llamas del amor fluyan y salgan adelante con el amor que se tienen. El aislamiento es una cosa que debes dejar de lado ya que solo te afectará tu estado de ánimo, recuerda que puede buscar apoyo en tus amigos y seres cercanos.

VIRGO

Hoy es tiempo de un cambio en tu vida, lo venías pensado desde hace mucho, pero el pensar no srive de mucho, así que si quieres comenzar este día es perfecto y recuerda, el cambio siempre vendrá de ti principalmente y no por lo que te digan los demás ¡Actúa! Hoy Mhoni Vidente te dice que recibirás una buena noticia que tiene que ver con cuestiones de dinero, por lo que debes estar a las expectativas de cualquier situación que te de indicios este momento.

LIBRA

Cuando cada uno toma un camino aparte, lo que se provoca es que la relación se divida en dos; esto no tiene que ser así pongan de su parte para que todo fluya. La vida debes dejar que fluya y no forzar las cosas, de ahora en adelante trata de disfrutar de los pequeños momentos que la vida te depare.

ESCORPIO

¿Para atrás, ni para echar vuelo? recuerdo que soltar es parte de este proceso; traer a colación cosas que ya sucedieron lo úncio que te hace es que las cosas con tu pareja no fluyan de manera correcta. En tu salud, la actividad física es algo muy importante para que te sientas bien contigo mismo y buscar ese bienestar.

SAGITARIO

En el trabajo las cosas no van del todo bien, pero esto no debes verlo como algo malo, lo ideal es que te des cuenta que tienes la fuerza para salir adelante y buscar mejor oportunidades para tu crecimiento. El dolor muchas veces puede ser un fiel amigo que te acompañe en tu proceso de sanación, abrázalo y continua con tu vida.

CAPRICORNIO

Con tu pareja la estabilidad debe ser una de las partes fudamentales para salir adelante, sin este tipo de cimiento en la relación las cosas no podrán seguir adelante. Eres una persona muy capaz de hacer cualquier cosa que se te pida en el trabajo, solo trata de que tus jefes reconozcan tu trabajo, pues este es de calidad.

ACUARIO

Recuerda, "si no fue en tu año, no te hace daño", no es necesario que se cuenten todo; lo que importa es la confianza que se tengan. De ahora en adelante debes darte un tiempo para ti ya que el estrés te está cobrando muy caro, para esto puedes buscar algún tipo de meditación para poder lidiar con este nivel de estrés que estás cargando.

PISCIS

¿Sientes dudas y temor a dar un paso importante en tu vida? Recuerda que los miedos nunca te van a llevar a ningún lado, es mejor superarlos para demostrar que eres capaz de hacer todo lo que te propongas; esto va muy bien con tu futuro profesional. Hay una persona en tu entorno que lo único que te provoca es incomodidad, hazle saber que no te gusta esa actitud que tiene contigo.

Fuente: Terra