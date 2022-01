Te contamos qué tienen los astros en el destino para ti en el amor, dinero y trabajo. Descubre qué te tienen preparado los astros este nuevo año. Conoce tu horóscopo de hoy sábado 8 de enero de 2022.

La energía del cosmos permite que la astrología hable sobre tu destino de este sábado 8, sigue sus consejos y deja que la Luna te oriente para alcanzar el éxito. Recuerda también revisar tu carta astral para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Tal vez hoy tu signo del zodiaco será uno de los consentidos por los astros y tendrás un día especial o si tal vez es mejor esperar para tomar decisiones importantes. Escucha que dice el universo sobre tu día.

Horóscopo hoy de Aries del 8 de enero de 2022

Las palabras pueden herir tanto como los golpes, ten mucho cuidado con lo que dices de los demás porque podrían afectar más de lo que has planeado.



Horóscopo hoy de Tauro del 8 de enero de 2022

Debes desconectar un poco de la rutina diaria para evitar caer en un ciclo tóxico. Permítete alejarte de la cotidianeidad y tener más contacto con la naturaleza.

Horóscopo hoy de Géminis del 8 de enero de 2022

Tendrás que soportar gastos por encima de lo esperado que te hagan pensar que no lograrás cumplir con tus obligaciones; sin embargo, estos imprevistos te aportarán beneficios y situaciones ventajosas.

Horóscopo hoy de Cáncer del 8 de enero de 2022

Estás por recibir una llamada de atención en tu salud, sé precavido y piensa dos veces antes de tomar decisiones que afecten tu integridad física.

Horóscopo hoy de Leo del 8 de enero de 2022

No todo lo que brilla es oro y esa oportunidad que parece que te dará grandes beneficios podría terminar por causarte muchos problemas. No temas pensar las cosas dos veces antes de decidir.

Horóscopo hoy de Virgo del 8 de enero de 2022

Presta atención a los mensajes, porque te podrían anunciar una situación benéfica que te levantará el ánimo y ayudará en momentos de necesidad.

Horóscopo hoy de Libra del 8 de enero de 2022

No escuches opiniones de terceras personas sobre asuntos personales y relevantes pues malos consejos podrían causarte conflictos.

Horóscopo hoy de Escorpio del 8 de enero de 2022

Estás más sensible de lo normal y eso te podría llevar a malentender las cosas. Piensa dos veces las cosas antes de actuar y no dejes que las emociones te desborden.

Horóscopo hoy de Sagitario del 8 de enero de 2022

Estás en un buen momento para las inversiones y los cambios económicos, las energías favorecerán el crecimiento de tu dinero.

Horóscopo hoy de Capricornio del 8 de enero de 2022

Tu salud podría no encontrarse del todo bien, revísate a tiempo y no dejes pasar las cosas por miedo al que dirán o a escuchar una mala noticia. Siempre será mejor estar prevenido.

Horóscopo hoy de Acuario del 8 de enero de 2022

El dinero puede entrar y salir de forma continua pero las relaciones importantes no, no dejes que las cuestiones económicas rompan con amistades que no podrás encontrar en otro lado.

Horóscopo hoy de Piscis del 8 de enero de 2022

No es un buen momento para intentar iniciar una relación romántica, necesitas tiempo para pensar en tus sentimientos, aceptarlos y salir adelante.