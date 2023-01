El llamado Día más triste del año afectará de forma diferente a cada uno de los signos zodiacales y para que no tu estado de ánimo no decaiga, aquí van unas sencillas formas de enfrentar esta fecha.

El horóscopo de este 16 de enero del 2023 es uno muy distinto a los demás ya que para esta fecha aquí en BolaVIP sabrás cómo te afectará el Blue Monday según tu signo zodiacal de acuerdo con la información brindada por los astrólogos más preparados pero además, conocerás cómo enfrentar esta fecha que es considerada como el Día más triste del año.

Esta fecha es llamada así por que es en estos días en los que finalmente resentimos todos los gastos que realizamos en diciembre y también, todos los excesos que cometimos en esas fechas, sobre todo con respecto a nuestra alimentación, lo que puede hacernos sentir que no cumpliremos nuestras metas de este año sobre todo si estas se relacionan con hacer ejercicio. Pero como no a todos los signos zodiacales les afecta esta fecha de la misma forma, lo mejor es ver cómo cada miembro del zodiaco la resiente según los astrólogos.

Horóscopo del 16 de enero del 2023: Así te afectará el Blue Monday según tu signo zodiacal

Aries

Este día tú que eres el signo más impulsivo del zodiaco podrías sentir un bajón ya que serás más consciente de tu valor y tus necesidades, y podrías llegar a sentir que no has estado a la altura de lo que esperabas de ti sin embargo, haz un balance de lo que hiciste en el 2022 y de una vez traza el rumbo para lo que quieres obtener este 2023. Así, estarás más enfocado en tus metas y no en el pasado.

Tauro

Eres un signo que a veces suele aguantarse todo lo que le molesta y con dificultad expresas tus deseos y tus necesidades. Este día deberás romper con este hábito y ser más enfático en lo que quieres; por otro lado en el aspecto económico deberás cuidar tus gastos y solo comprar lo necesario pero en el horizonte hay una luz ya que enero trae oportunidades para establecer nuevos contactos que pueden impulsar a tu economía.

Géminis

La tristeza este día pued erecaer en ti si sigues actuando de forma impulsiva y tomas decisiones sin pensar. Así que mejor aprovecha ese impulso para cambiar lo que ya no te gusta de ti y renueva todo lo que sí te aporte de tu persona. Si quieres buenas noticias, estas llegan desde lo laboral por que llegan nuevas oportunidades o si estás a gusto en tu empleo, es un buen momento para pedir un aumento.

Cáncer

Es momento de que te deshagas de todo lo que ya no te aporta en tu vida ya que si lo sigues arrastrando tu estado de ánimo lo resentirá particularmente este día. Trata de renovar tus energías y sobre todo, deja que las personas que te aman te consientan en este día, y acércate más a ellas para que sepas lo protegido que estás.

Leo

Las decisiones pueden costarte algo de trabajo en estas fechas sobre todo en cuanto al amor o al dinero, lo que puede hacer que no te sientas al 100 sin embargo, debes mirar a tu alrededor para que veas las bendiciones que los astros tienen para ti ya que tus relaciones estarán mejor que nunca: recibirás invitaciones a citas, profundizaras en tus relaciones actuales o recibirás la alegría de salir de una situación tóxica.

Virgo

Tu plameta regente que es Mercurio termina su etapa retrógrada que era lo que te tenía con energías no tan positivas, lo que hará que resientas este día un poco menos. Y si quieres terminar de llenarte de energías positivas aprovecha para reunirte con tus amigos para que sientas su afecto; aprovecha que ahora dará inicio la temporada de Acuario, por lo que el activismo en tu vida podrá sentir esos cambios para bien.

Libra

Puede ser que sea necesario que realices algún ritual de limpieza o purificación de tu hogar ya que hay unas energías negativas ahí que en esta fecha tratarán de tomarte por sorpresa. Por otro lado eres alguien que siempre se preocupa por los demás y lo da todo por las personas que quiere sin embargo, ya es momento de que practiques el amor propio para que tú también puedas sentir algo de tu afecto.

Escorpio

Eres un signo que normalmente no se queda nada guardado y siempre expresa lo que siente por lo que es importante que en este 16 de enero trates de mantener esa actitud para que nadie se aproveche de ti y te haga sentir mal. Este mes estará lleno de momentos decisivos por lo que puede ser un buen momento para ponerle un alto a una persona. Y en el lado laboral tendrás mucho trabajo que puede darte resultados muy positivos en el futuro.

Sagitario

Este día el bajón de ánimo puede ser producto de un desacuerdo con tus compaeros de trabajo pero no te encierres en ese tema o te afectará el estado de ánimo. También debes tratar de evitar entrar en alguna confrontación. Y sobre todo si quieres aprovechar cualquier oportunidad que se te presente para acercarte a la abundancia, pon mucha atención a tu capacidad de organización.

Capricornio

Si este día te sientes triste solo debes poner atención a tu alrededor ya que este mes será para ti de mucha abundancia en lo profesional, lo que se verá reflejado en lo económico. Y en el amor también tendrás un enero muy favorable, por lo que no debes dejar pasar cualquier oportunidad para realizar actividades que podrían traer cambios importantes a tu vida.

Acuario

El estrés es el factor que te puede jugar en contra en esta fecha así que enfócate en controlar las situaciones que te hagan sentir que las cosas no salen como deseas, lo que puede hacerte sentir cierta presión. En el amor, aprovecha este día para disfrutar al lado de tu pareja y en general, este mes será ideal para que te lances a la aventura en cualquier aspecto de tu vida así que, no lo pienses más y disfruta.

Piscis

Algo que te puede hacer sentir mal este día es el aspecto económico ya que pueden venir momentos complicados para tu cartera, así que debes ser más juicioso en tus gastos y no debes andar comprando cualwuier cosa.Aprovecha este mes para que recuoeres tus energías y para estimular tu confianza, recuerda que eres muy bueno en lo que te propongas así que ten esto en mente.