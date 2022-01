La Luna Cuarto Creciente te dicta que es momento de fluir, descubre lo que los astros tienen preparado para tu signo del zodiaco en el horóscopo de hoy 11 de enero. Aquí te enlistamos las predicciones de amor, dinero y trabajo para que estés preparado antes las noticias o hechos que podrían pasar este MARTES.

Mercurio sigue en Venus, lo que indica que la comunicación está equilibrada. La astrología no solo te cuenta sobre tu destino si no que te ayuda a conocer más de ti mismo. La Luna y el resto de los astros guían tu forma de relacionarte con los demás y te muestran el mejor camino a seguir.

Recuerda también revisar tu horóscopo semanal y tu carta astral para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y en tu vida en general.

Horóscopo de Aries del 11 de enero

Esta semana no te has sentido muy bien de salud, no dejes de lado esos mareos o dolores en el estómago, lo mejor será que visites al médico para una revisión.

Horóscopo de Tauro del 11 de enero

Un integrante de tu familia podría molestarse contigo, intenta dialogar y explicar tus razones, si crees que en vez de arreglar las cosas, están empeorando, lo ideal será esperar a que todo se calme y él o ella acepte conversar.



Horóscopo de Géminis del 11 de enero

Has estado muy distraído y podrías olvidar una cita importante, es hora de comprarte una agenda o comenzar a organizar tu calendario en tu smartphone, para que esto no te vuelva a suceder.

Horóscopo de Cáncer del 11 de enero

Tómate un descanso para poner en orden tus ideas, te ayudará para ver desde otra perspectiva tus problemas y encontrar una posible solución.

Horóscopo de Leo del 11 de enero

Cambios inesperados llegan a tu vida, desde nuevas oportunidades laborales o el fin de una relación amorosa, será momento de iniciar proyectos.

Horóscopo de Virgo del 11 de enero

Podrás conversar con una de las personas que más admiras en tu vida, será una experiencia que te dejará lecciones inolvidables y te sorprenderá de las cosas que tienen en común.

Horóscopo de Libra del 11 de enero

Hoy podrías sentirte enojado por las cosas que no has podido resolver, todo será cuestión de ser paciente y aceptar que otras personas te ayuden.

Horóscopo de Escorpio del 11 de enero

Una persona de tu familia podría pronto anunciar su embarazo. Aprovecha los últimos días del año para ir armando tu lista de tus propósitos, ya que viene un año de muchos proyectos.

Horóscopo de Sagitario del 11 de enero

Una persona cercana a ti está molesta contigo, quizá ni siquiera lo has notado, descubre quién es y considera si es necesario disculparte. Recuerda que hay palabras que pueden ser muy hirientes, por lo que debes ser más prudente al hablar.

Horóscopo de Capricornio del 11 de enero

Es el momento de planear cómo cumplirás tus sueños, busca los cursos que debes tomar, a las personas que te pueden orientar y sobre todo las cosas que te inspiren para no desistir en buscar lograr tus metas.

Horóscopo de Acuario del 11 de enero

Una entrevista laboral te dejará expresar tu talento y conseguir nuevas oportunidades, confía en ti mismo, pronto todo comenzará a mejorar.

Horóscopo de Piscis del 11 de enero

Te sentirás más unido que nunca con tu pareja, aprovecha este momento para expresar tus sentimientos y planear un viaje juntos.