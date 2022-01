La Luna Cuarto Creciente te dicta que es momento de fluir, descubre lo que los astros tienen preparado para tu signo del zodiaco en el horóscopo de hoy 12 de enero. Aquí te enlistamos las predicciones de amor, dinero y trabajo para que estés preparado antes las noticias o hechos que podrían pasar este MIÉRCOLES.

Mercurio sigue en Venus, lo que indica que la comunicación está equilibrada. La astrología no solo te cuenta sobre tu destino si no que te ayuda a conocer más de ti mismo. La Luna y el resto de los astros guían tu forma de relacionarte con los demás y te muestran el mejor camino a seguir.

Recuerda también revisar tu horóscopo semanal y tu carta astral para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y en tu vida en general.

Horóscopo de Aries del 12 de enero

Hoy será un día divertido, nada de lo que suceda a tu alrededor podrá opacar lo bien que te irá. Disfruta al máximo de los amigos que te rodean y deja de juzgar a la gente en redes sociales.

Horóscopo de Tauro del 12 de enero

Esta tarde es un buen momento para plantar una nueva planta en tu casa, te dará algo de que cuidar y será capaz de reforzar tu sistema inmunitario.



Horóscopo de Géminis del 12 de enero

Aprende a ignorar pensamientos negativos, enfócate en lo que te hace feliz y guiate por tu intuición. No dejes que nadie te desanime en cumplir tus sueños.

Horóscopo de Cáncer del 12 de enero

Has visto muchas películas y estás comenzando a tener ideas irreales de lo que sucede en tu relación, no desconfíes de tu pareja, lo mejor es dialogar para arreglar malentendidos.

Horóscopo de Leo del 12 de enero

Esta semana no te has sentido muy bien de salud, no dejes de lado esos mareos o dolores en el estómago, lo mejor será que visites al médico para una revisión.

Horóscopo de Virgo del 12 de enero

Un integrante de tu familia podría molestarse contigo, intenta dialogar y explicar tus razones, si crees que en vez de arreglar las cosas, están empeorando, lo ideal será esperar a que todo se calme y él o ella acepte conversar.

Horóscopo de Libra del 12 de enero

Has estado muy distraído y podrías olvidar una cita importante, es hora de comprarte una agenda o comenzar a organizar tu calendario en tu smartphone, para que esto no te vuelva a suceder.

Horóscopo de Escorpio del 12 de enero

Tómate un descanso para poner en orden tus ideas, te ayudará para ver desde otra perspectiva tus problemas y encontrar una posible solución.

Horóscopo de Sagitario del 12 de enero

Cambios inesperados llegan a tu vida, desde nuevas oportunidades laborales o el fin de una relación amorosa, será momento de iniciar proyectos.

Horóscopo de Capricornio del 12 de enero

Podrás conversar con una de las personas que más admiras en tu vida, será una experiencia que te dejará lecciones inolvidables y te sorprenderá de las cosas que tienen en común.

Horóscopo de Acuario del 12 de enero

Hoy podrías sentirte enojado por las cosas que no has podido resolver, todo será cuestión de ser paciente y aceptar que otras personas te ayuden.

Horóscopo de Piscis del 12 de enero

Una persona de tu familia podría pronto anunciar su embarazo. Aprovecha los últimos días del año para ir armando tu lista de tus propósitos, ya que viene un año de muchos proyectos.