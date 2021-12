La Luna en Cuarto Creciente te dicta que es momento de fluir, descubre lo que los astros tienen preparado para tu signo del zodiaco en el horóscopo de hoy 17 de diciembre. Aquí te enlistamos las predicciones de amor, dinero y trabajo para que estés preparado antes las noticias o hechos que podrían pasar este viernes.

Mercurio sigue en Libra, lo que indica que la comunicación está equilibrada. La astrología no solo te cuenta sobre tu destino si no que te ayuda a conocer más de ti mismo. La Luna y el resto de los astros guían tu forma de relacionarte con los demás y te muestran el mejor camino a seguir.

Recuerda también revisar tu horóscopo semanal y tu carta astral para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y en tu vida en general.

Horóscopo de Aries del 17 de diciembre

Este fin de semana podrás reencontrarte con amigos que hace años no veías, te enterarás de cosas que nunca te contaron, será una forma de reconciliarte con tu pasado.

Horóscopo de Tauro del 17 de diciembre

Recientemente has recibido burlas de personas que no entienden porque estás tomando un nuevo en tu vida, si estás seguro de perseguir tus sueños, no dejes que nadie te detenga.



Horóscopo de Géminis del 17 de diciembre

Es momento de tomarte en serio las situaciones familiares, en este momento alguien muy cercano a ti necesitará tu ayuda, tu bondad será recompensada por el universo.

Horóscopo de Cáncer del 17 de diciembre

La luna te guiará este viernes para salir de tu zona de confort e ir tras ese nuevo proyecto que llevas posponiendo, confía en ti mismo en que lograrás el éxito.

Horóscopo de Leo del 17 de diciembre

Este fin de semana tu suerte mejora en muchos aspectos, por fin rendirán frutos todos los esfuerzos que has hecho desde hace meses en el tema laboral. En el amor todo marchará de maravilla.

Horóscopo de Virgo del 17 de diciembre

Desde hace días no puedes dormir bien, es momento de ordenar tus ideas y aclarar aquello que tanto te preocupa, es posible que estés exagerando las cosas y la solución sea más sencilla de lo que imaginas.

Horóscopo de Libra del 17 de diciembre

Alguien que estimas te pedirá ayuda para solucionar un problema, es importante apoyar a los amigos, pero cuida que no por ello termines siendo tú quien se meta en conflictos innecesarios.

Horóscopo de Escorpio del 17 de diciembre

Ten cuidado con tu puntualidad, podrías dejar ir una muy buena oportunidad por llegar tarde. Trata de ser más cordial con tu pareja, el ser tan poco paciente te ocasionará problemas.

Horóscopo de Sagitario del 17 de diciembre

Este viernes es un buen día para comenzar a responsabilizarte por tus cosas, deja de esperar que otros te resuelvan la vida. En el amor todo fluirá de maravilla.

Horóscopo de Capricornio del 17 de diciembre

La Luna en Cuarto Creciente te guiará para encontrar la solución a ese problema que te estresa desde hace días, confía en que tienes el talento para organizar a tus compañeros de trabajo en un gran proyecto.

Horóscopo de Acuario del 17 de diciembre

Es momento de un buen corte de cabello y quizá todo un cambio de look, debes recobrar la confianza en tí mismo. En el trabajo llegarán buenas oportunidades.



Horóscopo de Piscis del 17 de diciembre

Este viernes es de seguir trabajando en tus sueños, todo se puede lograr con constancia y esfuerzo. Tus jefes confían en ti, por lo que podrían llegar nuevas responsabilidades.