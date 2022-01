La Luna Cuarto Creciente te dicta que es momento de fluir, descubre lo que los astros tienen preparado para tu signo del zodiaco en el horóscopo de hoy 24 de enero. Aquí te enlistamos las predicciones de amor, dinero y trabajo para que estés preparado antes las noticias o hechos que podrían pasar este LUNES.

Estamos a mitad del primer Mercurio retrógrado del año, lo que afecta la comunicación. La astrología no solo te cuenta sobre tu destino si no que te ayuda a conocer más de ti mismo. La Luna y el resto de los astros guían tu forma de relacionarte con los demás y te muestran el mejor camino a seguir.

Recuerda también revisar tu horóscopo semanal y tu carta astral para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y en tu vida en general.

Horóscopo de Aries del 24 de enero

Existen hábitos en tu vida que creías haber mejorado pero tal parece que los has dejado atrás, recuerda cuidar mejor tu alimentación y salud.

Horóscopo de Tauro del 24 de enero

Hay un viaje que llevas posponiendo debido a la pandemia, aunque por ahora no puedas realizarlo, te hará bien tomar un descanso, el estrés laboral te está agobiando.



Horóscopo de Géminis del 24 de enero

No tiene nada de malo invertir en algo que llevas tiempo deseando, si eso te hace feliz, anímate a obtenerlo.

Horóscopo de Cáncer del 24 de enero

Quieres bajar de peso pero te niegas a hacer ejercicio, quieres ahorrar pero sigues gastando sin sentido. Así que es momento de trabajar en tu fuerza de voluntad y cumplir lo que te propones.

Horóscopo de Leo del 24 de enero

Extrañas mucho cómo era tu vida hace unos años, pero el pensar tanto en el pasado está haciendo que pierdas de vista todo lo bueno que tienes en el presente. Enfócate en el hoy y en construir tu futuro, dejá atrás el ayer.

Horóscopo de Virgo del 24 de enero

Los astros conspiran para que todos tus proyectos tengan éxito, así que anímate a emprender tu negocio o a pedir ese aumento que llevas esperando desde hace tiempo.

Horóscopo de Libra del 24 de enero

No es buena época para prestar dinero ni cosas valiosas, es mejor que aprendas a decir “no” y te evitarás futuros disgustos cuando no quieran pagarte o devolverte tus pertenencias.

Horóscopo de Escorpio del 24 de enero

Hoy será un día divertido, nada de lo que suceda a tu alrededor podrá opacar lo bien que te irá. Disfruta al máximo de los amigos que te rodean y deja de juzgar a la gente en redes sociales.

Horóscopo de Sagitario del 24 de enero

Esta tarde es un buen momento para plantar una nueva planta en tu casa, te dará algo de que cuidar y será capaz de reforzar tu sistema inmunitario.

Horóscopo de Capricornio del 24 de enero

Aprende a ignorar pensamientos negativos, enfócate en lo que te hace feliz y guiate por tu intuición. No dejes que nadie te desanime en cumplir tus sueños.

Horóscopo de Acuario del 24 de enero

Has visto muchas películas y estás comenzando a tener ideas irreales de lo que sucede en tu relación, no desconfíes de tu pareja, lo mejor es dialogar para arreglar malentendidos.

Horóscopo de Piscis del 24 de enero

Esta semana no te has sentido muy bien de salud, no dejes de lado esos mareos o dolores en el estómago, lo mejor será que visites al médico para una revisión.