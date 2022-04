Estamos a solo unas horas de que inicia la Luna Llena que dicta que es momento de no detenerse y dejar fluir, descubre lo que los astros tienen preparado para tu signo del zodiaco en el horóscopo de hoy JUEVES 14 de abril. Aquí te enlistamos las predicciones de amor, dinero y trabajo para que estés preparado antes las noticias o hechos que podrían pasar este día.

Recientemente terminamos del primer Mercurio retrógrado del año, lo que afecta la comunicación. La astrología no solo te cuenta sobre tu destino si no que te ayuda a conocer más de ti mismo. El calendario lunar y el resto de los astros guían tu forma de relacionarte con los demás y te muestran el mejor camino a seguir.

Recuerda también revisar tu horóscopo semanal y tu carta astral para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y en tu vida en general.

Horóscopo de Aries del 14 de abril

Estos días has pensado mucho en una persona de tu pasado, esto podría ser una señal de que aún te recuerda, pero ten cuidado, en ocasiones es mejor dejar las cosas tal cómo se quedaron.

Horóscopo de Tauro del 14 de abril

Un miedo te detiene a alcanzar tus sueños, lo mejor será ser valiente y darte cuenta que lo único que te impide avanzar son tus dudas y dejarlas atrás es más fácil de lo que te imaginas.

Horóscopo de Géminis del 14 de abril

Sé precavido en cómo llevas tus finanzas, el no tener tus cuentas en orden, podría hacer que no estés notando que te hace falta dinero, quizá lo estés perdiendo en algo innecesario y no has puesto atención.

Horóscopo de Cáncer del 14 de abril

Necesitas tomar un descanso, el estrés no te hace pensar con claridad y los errores en tu trabajo y las consecuencias en tu salud podrían afectar más de lo que crees.

Horóscopo de Leo del 14 de abril

Has descuidado tu alimentación y salud recientemente, ese chequeo médico que llevas tiempo posponiendo, será mejor que lo agendes lo antes posible para prevenir algún problema.

Horóscopo de Virgo del 14 de abril

Es momento de dejar a un lado tu orgullo y aceptar que necesitas ayuda con un par de temas pendientes, tus verdaderos amigos te apoyarán incondicionalmente.

Horóscopo de Libra del 14 de abril

Si te sientes algo incomprendido en tu trabajo, lo mejor será aclarar las cosas, ya que podría tratarse solo de un malentendido que será fácil solucionar.

Horóscopo de Escorpio del 14 de abril

Buenas noticias llegarán a tu vida, desde lo personal, laboral y hasta en tu vida amorosa, aprovecha está buena racha para hacer los mejores planes con las personas que quieres.

Horóscopo de Sagitario del 14 de abril

Debes de tomarte las cosas con más optimismo y tranquilidad, últimamente todo te molesta y estás de mal humor, no seas injusto con quienes te rodean.

Horóscopo de Capricornio del 14 de abril

Te la pasas diciendo que eso del amor no es para ti, pero en realidad estás rodeado de personas que desean conocerte y tu te niegas a darles una oportunidad, dale paso a nuevos romances y no te dejes llevar por las apariencias.

Horóscopo de Acuario del 14 de abril

Te ofrecerán una oportunidad laboral que puedes hacer desde casa, podría tratarse de un fraude, sé precavido y no te dejes asombrar por ganancias que quizá no existan.

Horóscopo de Piscis del 14 de abril

Debes dedicarle más tiempo a tu pareja si de verdad quieres que esto funciones, podrías estar perdiendo al amor de tu vida por tus distracciones.