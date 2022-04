El tiempo pasa rápido y ya estamos casi a mitad del mes, con la Luna Creciente que dicta que es momento de no detenerse y dejar fluir, descubre lo que los astros tienen preparado para tu signo del zodiaco en el horóscopo de hoy LUNES 11 de abril. Aquí te enlistamos las predicciones de amor, dinero y trabajo para que estés preparado antes las noticias o hechos que podrían pasar este día.

Recientemente terminamos del primer Mercurio retrógrado del año, lo que afecta la comunicación. La astrología no solo te cuenta sobre tu destino si no que te ayuda a conocer más de ti mismo. El calendario lunar y el resto de los astros guían tu forma de relacionarte con los demás y te muestran el mejor camino a seguir.

Recuerda también revisar tu horóscopo semanal y tu carta astral para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y en tu vida en general.

Horóscopo de Aries del 11 de abril

Debes de tomarte las cosas con más optimismo y tranquilidad, últimamente todo te molesta y estás de mal humor, no seas injusto con quienes te rodean.

Horóscopo de Tauro del 11 de abril

Te la pasas diciendo que eso del amor no es para ti, pero en realidad estás rodeado de personas que desean conocerte y tu te niegas a darles una oportunidad, dale paso a nuevos romances y no te dejes llevar por las apariencias.

Horóscopo de Géminis del 11 de abril

Te ofrecerán una oportunidad laboral que puedes hacer desde casa, podría tratarse de un fraude, sé precavido y no te dejes asombrar por ganancias que quizá no existan.

Horóscopo de Cáncer del 11 de abril

Debes dedicarle más tiempo a tu pareja si de verdad quieres que esto funciones, podrías estar perdiendo al amor de tu vida por tus distracciones.

Horóscopo de Leo del 11 de abril

Han sido días llenos de estrés y por fin podrás ver los resultados, te sentirás como todo un ganador y volverás a confiar en ti mismo.

Horóscopo de Virgo del 11 de abril

Buenas noticias, grandes planes, este será un fin de semana inolvidable, lo mejor de todo es que estarás rodeado de tus personas favoritas.

Horóscopo de Libra del 11 de abril

Has sido muy ambicioso en tus planes, pero todo tu esfuerzo, dedicación y un poco de suerte dará excelentes resultados, eres un líder para todos los que te rodean.

Horóscopo de Escorpio del 11 de abril

Te sentirás muy emotivo en estos días y sin proponértelo, tu actitud tendrá una influencia positiva en alguien que necesita.

Horóscopo de Sagitario del 11 de abril

¡Ya no hay marcha atrás! Recientemente has tomado una decisión que podría cambiar tu vida y quizá estés frente a muchas dudas, no temas, todo será para bien.

Horóscopo de Capricornio del 11 de abril

Acabas de conocer a una persona que podría convertirse en alguien muy especial en tu vida, no te dejes llevar por las apariencias y no te precipites a juzgarla.

Horóscopo de Acuario del 11 de abril

Hay cosas por las que has trabajado mucho, así que no estás obligado a prestarlo a nadie, cuida lo que es importante para ti.

Horóscopo de Piscis del 11 de abril

No desconfíes de las personas que te aman, ellos solo buscan ayudarte pero en ocasiones tu orgullo no deja que se acerquen.