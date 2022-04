Iniciamos la semana con la Luna Llena que dicta que es momento de no detenerse y dejar fluir, descubre lo que los astros tienen preparado para tu signo del zodiaco en el horóscopo de hoy LUNES 25 de abril. Aquí te enlistamos las predicciones de amor, dinero y trabajo para que estés preparado antes las noticias o hechos que podrían pasar este día.

Recientemente terminamos del primer Mercurio retrógrado del año, lo que afecta la comunicación. La astrología no solo te cuenta sobre tu destino si no que te ayuda a conocer más de ti mismo. El calendario lunar y el resto de los astros guían tu forma de relacionarte con los demás y te muestran el mejor camino a seguir.

Recuerda también revisar tu horóscopo semanal y tu carta astral para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y en tu vida en general.

Horóscopo de Aries del 25 de abril

Llevas tiempo planeando el viaje de tus sueños y por fin podrías ponerle fecha, tu esfuerzo pronto se verá recompensado.

Horóscopo de Tauro del 22 de abril

Una persona interesante estaría por aparecer pronto en tu vida, no te dejes llevar por las apariencias, podría llevarte una gran sorpresa.

Horóscopo de Géminis del 22 de abril

Necesitas un momento de relajación, un fin de semana que te ayude a olvidarte del estrés laboral y te haga pasar tiempo de calidad con tus personas favoritas.

Horóscopo de Cáncer del 22 de abril

Nuevos retos laborales y personales llegarán a tu vida, pero no te preocupes lo solucionarás con gran éxito.

Horóscopo de Leo del 22 de abril

Te estás esforzando demasiado por conseguir una meta, pero sientes que las personas a tu alrededor no entienden porque ya no les puedes dedicar tanto tiempo como antes, no dejes que eso te estrese, solo será algo temporal y ellos entenderán la razón.

Horóscopo de Virgo del 22 de abril

Hay un lugar que fue muy importante en tu vida y al cuál hace mucho tiempo no regresas, date tiempo de volver a visitarlo, será muy bueno para cerrar ciclos y recordar grandes momentos.

Horóscopo de Libra del 22 de abril

Es muy importante que descanses, el estrés, el trabajo y los problemas te tienen muy presionado, pero si no te das el tiempo de recargar energía, no podrás rendir al máximo y encontrar la solución.

Horóscopo de Escorpio del 22 de abril

Buenas noticias llegan a tu vida, por fin podrás ver los resultados de algo en lo que llevas tiempo trabajando, será tal como lo habías esperado.

Horóscopo de Sagitario del 22 de abril

Un error de tu pasado podría comenzar a ocasionar problemas en tu presente, lo mejor será afrontar la situación y buscar pronto una solución.

Horóscopo de Capricornio del 22 de abril

Últimamente te has enfocado tanto en el trabajo que has dejado la diversión a un lado, debes considerar pasar más tiempo de calidad con tu familia, amigos y tu pareja.

Horóscopo de Acuario del 22 de abril

Una tercera persona podría estar intentando interferir en tu relación de pareja, ten cuidado, por una tentación podrías perder lo realmente importante.

Horóscopo de Piscis del 22 de abril

Una persona cercana a ti podría parecerte muy irritante, se prudente, lo mejor será ser educado y no darle importancia a sus comentarios.