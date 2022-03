Este MARTES la Luna nueva en Piscis acaba de terminar y ha iniciado la fase de Cuarto Creciente, que te dicta que es momento de no detenerse y dejar fluir, descubre lo que los astros tienen preparado para tu signo del zodiaco en el horóscopo de hoy 15 de marzo. Aquí te enlistamos las predicciones de amor, dinero y trabajo para que estés preparado antes las noticias o hechos que podrían pasar este día.

Estamos a mitad del primer Mercurio retrógrado del año, lo que afecta la comunicación. La astrología no solo te cuenta sobre tu destino si no que te ayuda a conocer más de ti mismo. El calendario lunar y el resto de los astros guían tu forma de relacionarte con los demás y te muestran el mejor camino a seguir.

Recuerda también revisar tu horóscopo semanal y tu carta astral para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y en tu vida en general.

Horóscopo de Aries del 15 de marzo

Has estado postergando muchas cosas en tu vida, es momento de hacer una lista de prioridades y comenzar a terminar tus proyectos pendientes.

Horóscopo de Tauro del 15 de marzo

Una discusión de hace mucho tiempo podría seguir causando una herida en tu presente, lo mejor será cerrar ese ciclo y no dejar que el pasado te atormente.

Horóscopo de Géminis del 15 de marzo

No confíes en las personas que desaparecen por meses o años y cuando regresan es solo para pedirte un favor, quédate solo con quienes siempre han sido leales a ti.

Horóscopo de Cáncer del 15 de marzo

En ocasiones eres amable con quienes han sido groseros contigo y eres descortés con quien siempre te ha apoyado, es momento de reconsiderar tu actitud o podría perder amistades valiosas.

Horóscopo de Leo del 15 de marzo

Hoy es una tarde para consentirte, para ver esa película que llevas tiempo esperando o para comprarte esa prenda que tanto has deseado, mereces lo mejor.

Horóscopo de Virgo del 15 de marzo

Los desvelos podrían comenzar a cobrar factura en tu salud, esas series pueden esperar al día siguiente para seguir viéndolas o esos videos en Youtube mañana seguirán ahí, es momento de dormir mejor.

Horóscopo de Libra del 15 de marzo

Te has sentido incomprendido por tu pareja recientemente, quizá debas hablar de cómo te sientes antes de que un pequeño disgusto se convierta en una discusión irremediable.

Horóscopo de Escorpio del 15 de marzo

Debes aprender a decir que no, no compres todo lo que te ofrecen, no creas todo lo que te dicen y no prestes a nadie en este día.

Horóscopo de Sagitario del 15 de marzo

Hoy sube el volumen a tu canción favorita, no dejes que nada ni nadie opaque tu día, sonríe y ve el lado positivo a todo lo que suceda.

Horóscopo de Capricornio del 15 de marzo

Si tienes la posibilidad de ayudar a alguien en tu camino, este día no dudes en hacerlo, todo en esta vida se regresa en una gran recompensa.

Horóscopo de Acuario del 15 de marzo

Toma un respiro y pide un consejo, no tienes todas las respuestas y el apoyo de un amigo te hará mucho bien en estos momentos complicados.

Horóscopo de Piscis del 15 de marzo

No dejes de lado cualquier síntoma, si no te has sentido al cien, debes acudir al médico lo antes posible, tu salud lo agradecerá.