Estamos inicio de semana y la Luna llena te dicta que es momento de no detenerse y dejar fluir, descubre lo que los astros tienen preparado para tu signo del zodiaco en el horóscopo de hoy MARTES 22 de marzo. Aquí te enlistamos las predicciones de amor, dinero y trabajo para que estés preparado antes las noticias o hechos que podrían pasar este día.

Estamos a mitad del primer Mercurio retrógrado del año, lo que afecta la comunicación. La astrología no solo te cuenta sobre tu destino si no que te ayuda a conocer más de ti mismo. El calendario lunar y el resto de los astros guían tu forma de relacionarte con los demás y te muestran el mejor camino a seguir.

Recuerda también revisar tu horóscopo semanal y tu carta astral para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y en tu vida en general.

Horóscopo de Aries del 22 de marzo

Desde hace tiempo tienes un sueño pero no te atreves a luchar por él, es momento de decir adiós a tus temores y atreverte, no dejes ir las oportunidades que los astros han puesto en tu camino.

Horóscopo de Tauro del 22 de marzo

Una persona cerca a ti en realidad no te cae bien, pero llevas tiempo fingiendo, si no quieres a alguien en tu vida lo mejor será mantener distancia o aclarar los malentendidos antes de que se convierta en un conflicto.

Horóscopo de Géminis del 22 de marzo

Hay personas que quieren brindarte su apoyo pero tú no confías en ellos, aceptar la ayuda de las personas que te rodean no le quita mérito a tus logros, se humilde y no desprecies a quién quiere solo tu bienestar.

Horóscopo de Cáncer del 22 de marzo

Alguien en tu familia estaría por anunciar su boda o un embarazo y pedir tu ayuda, esta ayuda te hará muy feliz por tratarse de alguien a quien quieres mucho.

Horóscopo de Leo del 22 de marzo

Últimamente has olvidado cosas importantes desde eventos, citas y pendientes de trabajo, debes comenzar a organizarte antes de que esto te cause algún problema.

Horóscopo de Virgo del 22 de marzo

Tus palabras podrían herir los sentimientos de alguien cercano a ti, sé más precavido al expresar tus opiniones y ten más humildad para pedir disculpas cuando por error dices algo inapropiado.

Horóscopo de Libra del 22 de marzo

Tu vida social va en aumento, cada vez te invitan a más fiestas y reuniones, pero ten cuidado, tanta diversión podría hacer que estés dejando de lado cosas importantes que debes terminar.

Horóscopo de Escorpio del 22 de marzo

Una gran sorpresa está por anunciarse para ti está semana, por fin todos tus esfuerzos valdrán la pena y comenzarás a ver las recompensas.

Horóscopo de Sagitario del 22 de marzo

No dudes de tu talento, es momento de que desarrolles tus ideas, emprendas y te demuestres a ti mismo que puedes concretar tus sueños y proyectos.

Horóscopo de Capricornio del 22 de marzo

Una situación de celos podría estar haciendo que dudes de tu pareja, no te dejes llevar por comentarios de terceras personas, conversa de manera honesta y tranquila antes de acusar a la persona que amas.

Horóscopo de Acuario del 22 de marzo

Últimamente te has sentido estresado en tu trabajo, recuerda lo mucho que te apasiona lo que haces, quizá sea momento de tomar unas vacaciones o un merecido descanso para regresar con más fuerza.

Horóscopo de Piscis del 22 de marzo

Dicen que no debes dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, pero en ocasiones no vale la pena estresarse por cosas que se pueden solucionar con tiempo, se paciente.