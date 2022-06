Los astros dictan que este mes es momento de no detenerse y dejar fluir, descubre lo que los astros tienen preparado para tu signo del zodiaco en el horóscopo de hoy Horóscopo hoy MARTES 28 de junio del 2022: Predicciones de amor, dinero y trabajo de los signos del zodiaco. Aquí te enlistamos las predicciones de amor, dinero y trabajo para que estés preparado antes las noticias o hechos que podrían pasar este día, considerado por muchos como una fecha de mala suerte.

Recientemente terminamos la segunda retrogradación del año y este mes tendrá más eventos astrológicos. La astrología no solo te cuenta sobre tu destino si no que te ayuda a conocer más de ti mismo. El calendario lunar y el resto de los astros guían tu forma de relacionarte con los demás y te muestran el mejor camino a seguir.

Recuerda también revisar tu horóscopo semanal y tu carta astral para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y en tu vida en general.

Horóscopo de Aries del MARTES 28 de junio

Hay personas cercanas a ti que buscan tu bienestar, no te tomes a mal sus consejos, solo quieren apoyarte.

Horóscopo de Tauro del 28 de junio

Una grata sorpresa está por llegar a tu vida, podría cambiar tus planes pero se convertirá en una gran alegría.

Horóscopo de Géminis del 28 de junio

No dudes en levantar la voz cuando creas que alguien está siendo grosero contigo, has pasado por muchas cosas difíciles y no tienes por qué soportar más.

Horóscopo de Cáncer del 28 de junio

Nuevas oportunidades laborales están por llegar, no temas a las responsabilidades, lo harás mejor de lo que te imaginas.

Horóscopo de Leo del 28 de junio

Una persona a la que siempre has apoyado, sentirás que te da la espalda cuando más lo necesitas, no te tomes las cosas personales, la realidad podría ser muy distinta.

Horóscopo de Virgo del 28 de junio

Tendrás que tomar una decisión importante, podrás guiarte en los consejos de las personas que te aman y quieren lo mejor para ti.

Horóscopo de Libra del 28 de junio

Debes comenzar a concentrarte, una distracción podría hacer que pierdas dinero o algo de gran valor sentimental para ti.

Horóscopo de Escorpión del 28 de junio

Cuidado con los excesos, algo que amas hacer podría poner en riesgo tu salud.

Horóscopo de Sagitario del 28 de junio

Ha llegado el momento de que tomes las riendas de tu vida y no permitas que sean otros los que decidan por ti, debes confiar en tu intuición.

Horóscopo de Capricornio del 28 de junio

Una persona de tu pasado regresa para revolver tus sentimientos, no permitas que quien te hizo daño vuelva a tu vida, debes ser muy fuerte en tus decisiones.

Horóscopo de Acuario del 28 de junio

Es momento de relajarte y verle el lado divertido a la vida, no todo es trabajo, busca tiempo para distraerte y pasar tiempo con tus amigos.

Horóscopo de Piscis del 28 de junio

Llevas tiempo huyendo del ejercicio, mantenerte activo no tiene porque ser un sacrificio, busca actividades divertidas que te motiven.