Una nueva semana ha iniciado y la Luna menguante te dicta que es momento de no detenerse y dejar fluir, descubre lo que los astros tienen preparado para tu signo del zodiaco en el horóscopo de hoy MARTES 29 de marzo. Aquí te enlistamos las predicciones de amor, dinero y trabajo para que estés preparado antes las noticias o hechos que podrían pasar este día.

Recientemente terminamos del primer Mercurio retrógrado del año, lo que afecta la comunicación. La astrología no solo te cuenta sobre tu destino si no que te ayuda a conocer más de ti mismo. El calendario lunar y el resto de los astros guían tu forma de relacionarte con los demás y te muestran el mejor camino a seguir.

Recuerda también revisar tu horóscopo semanal y tu carta astral para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y en tu vida en general.

Horóscopo de Aries del 29 de marzo

No es momento para desanimarte, si algo no está saliendo como lo planeas, no significa que debas rendirte, si no de buscar cuál es el error y enmendarlo.

Horóscopo de Tauro del 29 de marzo

Muchas personas han confiado en ti y te han encomendado una tarea, no las decepciones, pero sobre todo no te falles a ti mismo, demuestrale a ellos y a ti todo lo que puedes lograr cuando te esfuerzas al máximo.

Horóscopo de Géminis del 29 de marzo

Esta semana te ha costado trabajo socializar y prefieres pasar tiempo solo, eso no tiene nada de malo, mereces un tiempo para analizar todo lo que está sucediendo a tu alrededor y encontrar una solución.

Horóscopo de Cáncer del 29 de marzo

Tu ex volverá a aparecer en tu vida, recuerda que hay personas en tu pasado que no merecen espacio en tu presente, así que lo mejor será ignorarlo.

Horóscopo de Leo del 29 de marzo

Este martes será de inesperados cambios, ya sea que tengas que cambiar de casa o tu oficina podría mudarse a un lugar nuevo, piensa que los cambios serán para bien y que vienen cosas mejores.

Horóscopo de Virgo del 29 de marzo

Los últimos días te has sentido desanimado, sin ganas de hacer nada, es momento de ponerte a reflexionar qué es lo que realmente te tiene así, quizá hay una culpa que está cargando y no te atreves a soltar.

Horóscopo de Libra del 29 de marzo

Si algo en tu vida sientes que no está bien, no culpes a las personas que están a tu alrededor, debes tomar las riendas de tu vida y hacerte responsable de las consecuencias de tus acciones.

Horóscopo de Escorpio del 29 de marzo

Si no quieres que te estén cobrando, no pidas prestado, no juegues con el tiempo y dinero de las personas que te quieren y por ello buscan cómo apoyarte.

Horóscopo de Sagitario del 29 de marzo

Un malentendido podría ocasionar un problema laboral, lo mejor será hacer a un lado tu orgullo y aclarar lo que realmente pasó.

Horóscopo de Capricornio del 29 de marzo

No dudes de ti mismo, si tu no confías en tu talento es difícil esperar que otros lo hagan por ti, haz a un lado el miedo y haz lo que tanto desees.

Horóscopo de Acuario del 29 de marzo

Es tu momento de brillar, este fin de semana será increíble y recibirás las mejores noticias que llevas tiempo esperando.

Horóscopo de Piscis del 29 de marzo

Una persona que hace mucho que no ves, volverá a aparecer en tu vida, no dejes que el pasado dañe tu presente.