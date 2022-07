Los astros dictan que este último día del mes es momento de no detenerse y dejar fluir, descubre lo que los astros tienen preparado para tu signo del zodiaco en el horóscopo de hoy Horóscopo hoy VIERNES 1 de julio del 2022: Predicciones de amor, dinero y trabajo de los signos del zodiaco. Aquí te enlistamos las predicciones de amor, dinero y trabajo para que estés preparado antes las noticias o hechos que podrían pasar este día, considerado por muchos como una fecha de mala suerte.

Recientemente terminamos la segunda retrogradación del año y este mes tendrá más eventos astrológicos. La astrología no solo te cuenta sobre tu destino si no que te ayuda a conocer más de ti mismo. El calendario lunar y el resto de los astros guían tu forma de relacionarte con los demás y te muestran el mejor camino a seguir.

Recuerda también revisar tu horóscopo semanal y tu carta astral para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y en tu vida en general.

Horóscopo de Aries del VIERNES 1 de julio

Llevas tiempo saboteándote, debes comenzar a confiar en ti mismo, en tu talento y habilidades, solo así lograrás cumplir tus metas.

Horóscopo de Tauro del 1 de julio

Sé cuidadoso con la información que compartes, hay personas cercanas a ti que no tienen buenas intenciones.

Horóscopo de Géminis del 1 de julio

Sé prevenido con tus ahorros, podrías pronto tener que utilizarlos para algo importante.

Horóscopo de Cáncer del 1 de julio

Recibirás una invitación importante, es el momento que llevas tiempo esperando, así que confía en que todo saldrá increíble.

Horóscopo de Leo del 1 de julio

Te has sentido decaído y con poca motivación, es momento de reflexionar qué es aquello que no te deja avanzar y comenzar a liberarte de culpas y problemas del pasado.

Horóscopo de Virgo del 1 de julio

Un reencuentro alegrará tu semana, te sentirás animado y lleno de curiosidad, pero ten cuidado, podrías provocar celos en tu pareja.

Horóscopo de Libra del 1 de julio

Llevas tiempo planeando una sorpresa especial para alguien que es importante para ti, un contratiempo podría desanimarte pero es importante que no detengas tus planes, ya que todo saldrá mejor de lo que esperas.

Horóscopo de Escorpión del 1 de julio

Has dormido muy poco y eso está afectando tu rendimiento laboral, lo mejor será comenzar a organizarte mejor si no quieres meterte en problemas.

Horóscopo de Sagitario del 1 de julio

Hay personas cercanas a ti que buscan tu bienestar, no te tomes a mal sus consejos, solo quieren apoyarte.

Horóscopo de Capricornio del 1 de julio

Una grata sorpresa está por llegar a tu vida, podría cambiar tus planes pero se convertirá en una gran alegría.

Horóscopo de Acuario del 1 de julio

No dudes en levantar la voz cuando creas que alguien está siendo grosero contigo, has pasado por muchas cosas difíciles y no tienes por qué soportar más.

Horóscopo de Piscis del 1 de julio

Nuevas oportunidades laborales están por llegar, no temas a las responsabilidades, lo harás mejor de lo que te imaginas.